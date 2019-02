Rudis Gallo: "Acá están los que quieren estar"

Pese a que desde agosto no cobran el incentivo gubernamental, los seleccionados de fútbol playa atendieron el llamado hecho por el seleccionador Rudis Gallo. Ese plantel nacional se prepara la competencia eliminatoria de CONCACAF rumbo al Mundial Paraguay 2019.

"Acá están los que quieren estar. La gente que venga va a venir a disfrutar, trabajar con responsabilidad y entregarse por el país. Ha empezado el proceso de renovación", apuntó el timonel del equipo nacional de esa modalidad.



El equipo nacional cumplió ya con dos semanas de trabajo. En el llamado de Gallo, hubo muchos nombres nuevos. El estratega indicó que ha comenzado el trabajo con un nuevo grupo.

"Hemos iniciado este proceso importante para la selección nacional. Ya está en agenda la eliminatoria mundialista y eso debemos tomarlo con mucha responsabilidad. Llevamos ya dos microciclos de trabajo y considero que vamos bien en esta eliminatoria. Tengo entendido que la eliminatoria va a ser la primera quincena de mayo en Puerto Vallarta, México", apuntó Gallo en plática con EL GRÁFICO.

Por ahora, Gallo no sabe si de parte de INDES se va a seguir cancelando el incentivo que fue aprobado por el ejecutivo desde 2012. "INDES tiene que reflexionar sobre ese punto. Nosotros estamos enfocados en el trabajo. Se dé o no ese incentivo, tenemos claro el objetivo que es ganar un boleto a Copa del Mundo. No tenemos nada claro de INDES. No sabemos si se va a seguir dando ese incentivo. Solamente estamos con el viático de la FESFUT", explicó el seleccionador nacional.