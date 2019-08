Rudis Gallo habla de la posible ausencia de Tin Ruiz en Juegos Mundiales de Playa

Luego de confirmarse una sanción de seis juegos para el pívot salvadoreño Agustín Ruiz, el "10" de la Azul y Blanco estaría fuera de Juegos Mundiales de Playa.

Pero en plática con Deportes Grupo LPG, el seleccionador Rudis González Gallo dijo que a mediados de septiembre de este año podría llevarse a cabo un torneo internacional, avalado por Beach Soccer, para que Ruiz pueda pagar ahí su sanción.

"Si no se da lo de este torneo de septiembre, claro está que no participaría en Juegos Mundiales de Playa de Catar. Si no se puede, vamos a tener que participar sin él. Tenemos recurso humano, para suplirlo", apuntó el estratega de la Azul de playa.

Por otra parte, Gallo lamentó que solo Ruiz haya sido sancionado por parte de Beach Soccer. "Desde el primer momento dije que estaba disgustado con esa situación. No puede ser que solo Agustín asuma las consecuencias de esa sanción. Hay que dejarle todo a las autoridades de Beach Soccer", señaló el estratega playero.