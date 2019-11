Rudy Batres: "Mi salida de Limeño es personal"

El volante Rudy Batres Valencia aclaró vía telefónica desde su residencia en San Salvador que su salida sorpresiva de Municipal Limeño anunciada este miércoles por la tarde obedece a un tema más familiar que deportivo.

"Mi salida de Limeño es estrictamente personal, ya era insostenible estar lejos de mi familia, de mis hijos a quienes lograba verlos cada 15 o 21 días, algunas veces cada semana cuando las condiciones así se daban por el torneo", explicó el volante de marca capitalino.

Batres Valencia aseguró que "los que tienen familia lejos de su lugar de trabajo sabrán entender lo que digo y lo que sentía lejos de mi hogar, como ejemplo pongo que mi hijo mayor se graduó de kínder 5 la semana anterior y no pudo estar con él en ese momento importante de su vida escolar y así me he perdido muchas cosas con ellos que no podré reponer, es duro cuando tenés familia y no podés estar con ellos", acotó.

El ex jugador de Alianza, FAS, Audaz y Limeño externó que desea aclarar que su salida del equipo unionense tras su llegada en enero anterior procedente de Audaz es estrictamente familiar y destacó el apoyo recibido por la directiva minera que presiden los empresario Mártir Herrera y Rómulo Gómez.

"Aclaro de nuevo para los que aún desconocen los motivos que mi salida de

Limeño es personal, agradecido con la directiva de Limeño por su profesionalismo, es otra onda trabajar con ellos", aseguró. "En mi caso he salido de Limeño en paz y estoy solo a la espera que me cancelen el mes que trabajé hasta este miércoles", indicó el jugador quién confesó además que aún no sabe dónde continuará con su carrera deportiva.

"Aún no he pensado en mí futuro, deseo disfrutar por ahora a mi familia, admito que ya he recibido ofertas de otros equipos de primera división luego de confirmar mi salida del equipo, incluso quedé con la directiva de Limeño de poder retornar para enero ya que ellos me han dicho que harán lo posible por tener cerca a mi familia y eso me reconforta, deseo disfrutar a mis hijos, pasar todos estos días festivos que se acercan con mi familia, no quiero saber nada de fútbol y en enero retomamos fuerzas para volver.". agregó.