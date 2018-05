Rudy Batres marcó su primer gol con Alianza... ¿y el último?

El volante Rudy Batres Valencia puso fin a su espera. Por fin anotó un gol con la camiseta del Alianza luego de 214 partidos de liga en primera división, en la que ha defendido además los colores de FAS y Águila.

“Me siento contento y agradecido con Dios, con mi familia por su apoyo y con mis compañeros por darme la oportunidad de anotar al fin mi primer gol con ésta camiseta, la cual quiero y respeto”, afirmó un emocionado Rudy Valencia al final del partido en el que golearon al Sonsonate por 4-0.

Batres Valencia anotó su histórico gol al 77’ por la vía del penal, tras la falta de Danny Torres sobre Rodolfo Zelaya.

MANTIENE QUE SE IRÁ

El jugador aliancista aseguró que mantiene su postura de salir del Alianza al finalizar este Clausura 2018, sin importar que queden campeones.

“Ver la pelota dentro de la portería fue una sensación que no puedo describir. Lloré de alegría, corrí hacia el sector popular, lo grité con fuerza por lo que significaba para mí... es mi segundo gol en mi carrera (el primero lo anotó con la camiseta del FAS en el Clausura 2012) y no era posible que me fuera del equipo sin celebrar un gol”, admitió.

El volante capitalino anunció que el torneo actual será el último vistiendo la camiseta blanca.

“Tomé la pelota con con seguridad. Ttanto Fito como Guerreño me preguntaron si quería patearla y les dije que sí, me sentía con confianza de anotar y quitarme ésto que tenía pendiente en mi carrera”, confesó Batres Valencia sobre su gol de ayer.

Acerca de la serie que se aproxima en semifinales ante Águila, Batres Valencia dijo que “será una linda serie, estamos cerca del bicampeonato y eso emociona”.