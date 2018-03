Rudy Valencia criticó al árbitro

Lee también

Rudy Valencia, volante del Alianza, dudó en defender la acción de su compañero de equipo Rodrigo Rivera, quien salió expulsado el sábado ante Pasaquina, por una acción donde chocó contra Carlos Arévalo.Valencia le pegó duro al arbitraje de Édgar Ramírez. “Creo que todos somos conscientes de que fue una expulsión rigorista. Quien pegó fue (Carlos) Arévalo y quien salió con la peor parte fue Rodrigo. El árbitro siempre influye en cuanto a la localía. Sabemos que Rodrigo tiene las condiciones y él no provocó esa expulsión. Fue un error del arbitraje”.Y aunque en un principio no quiso acusar directamente a Ramírez, sí lanzó una fuerte crítica al arbitraje.“No creo que haya mala intención de los árbitros, pero siempre tratan de ayudar a los equipos locales. Nos golpearon a ‘Cabrita’ (Juan Carlos Portillo) y (Ramírez) no amonestó a nadie. Si tuvieran los pantalones bien puestos (los árbitros) pitaran sin tener intenciones de ayudar a nadie”.