Rudy Valencia revela que dejará el Alianza al finalizar el Clausura 2018

Fue una disculpa con sabor a despedida. Rudy Batres Valencia, uno de los jugadores más queridos por la afición del Alianza en las últimas temporadas, anunció la noche del domingo que no seguirá con los albos después del Clausura 2018.

De forma clara, el mediocampista de los elefantes expresó en un mensaje en su cuenta de Instagram que este Clausura 2018 "será mi último torneo con el club. Solo puedo decir gracias a todos los que están pendientes de mí y me aprecian, Dios les bendiga".

Asimismo, Valencia pide "disculpas a la hermosa afición y al equipo en general. A todos los amigos y familiares agradecerles el apoyo incondicional. Mil disculpas por no andar hoy (domingo) de ánimos", según el texto publicado tras el festejo por los 34 juegos invictos.

El mensaje de Rudy Valencia en su cuenta de Instagram.

En el mismo, Rudy Valencia hace notar que no estuvo con los ánimos en alto pese a la fiesta vivida en el estadio Cuscatlán.

El jugador se disculpa con los aficionados al no haber podido "disimular la tristeza y frustración que cargo en el corazón, hoy me desmoronó la melancolía y la decepción; sé que es un día histórico y hay que celebrarlo como tal, pero no puedo ser hipócrita y decir que estoy bien".

SÍ TERMINA CONTRATO

El gerente del equipo campeón nacional, Edwin Abarca, comentó este lunes que no estaban al tanto de la decisión del "7" de los aliancistas.

"Desconozco el tema. Toda la verdad de eso es que hay varios que terminan contrato, él es uno de ellos, pero por lo demás de si seguiría o no seguiría es hasta que termine el torneo. Ya si él puso eso y siente que ya no va a seguir, quizá él tiene algo por fuera. Ya es algo de él", afirmó el administrativo de los blancos.

En las siete fechas del actual campeonato el ex jugador de FAS y Águila no ha disputado minutos, siendo un habitual suplente en el conjunto paquidermo. En su historial pesan dos títulos de campeón y dos subcampeonatos.

