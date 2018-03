SACÓ EL LÁTIGO

Lee también

El Alianza saltó al ruedo con el látigo del desprecio y dio una exhibición. El Chalatenango apenas entendió lo que sucedía sobre el pasto. Solo sabe que saltó a la cancha, algo le pasó encima y ahora amaneció con su segunda derrota en el torneo ya fija en la tabla de posiciones.El Alianza no anduvo con fórmulas complicadas. Hizo ver fácil dos testarazos efectivos de cara al arco rival (uno de Sosa y otro de Zelaya) y se dio un banquete, aprovechando que compartía merienda con su público.Con Hérbert Sosa como el principal orquestador del mediocampo local, los albos dominaron el partido y le dieron ritmo a la batucada de la afición en las gradas. El delantero paraguayo Gustavo Guerreño falló un cabezazo y el defensa uruguayo Fabricio Silva mandó también a las nubes.El cuadro paquidermo ejercía presión alta gracias a Sosa, que también se veía bien apoyado por el resto de la manada paquiderma. También le ayudaba el parado en bloque que ejercían los albos a la hora de atacar.Sin embargo, como sus compañeros no quisieron sacudir las redes, Sosa se tomó la labor de abrir el marcador. A los 19', el volante cazó un pase y comenzó la embestida por su banda. Con balón dominado, devoró terreno y tomó desprevenida a la zaga chalateca para mandar un tiro que rasguñó Lucha, pero que igual se fue al fondo de la red.El gol en contra, lejos de despertarlo de su letargo, mantuvo inoperante a los alacranes. Williams Reyes y Bladimir Díaz, hombres en punta de los norteños, apenas dieron señales como anzuelos y dieron facilidades a la zaga alba para mantenerlos a raya.Lo mejor que se vio fue un tiro libre de Wílbert Reyes a los 43' que pasó rozando el larguero de Óscar Arroyo, que luego pudo volver a descansar como un espectador más del duelo.Tras la pausa, el dominio paquidermo no mermó y acorraló a un Chalatenango desconectado entre líneas. A los 55', Gustavo Guerreño se filtró al área rival y tras hacer un amague soltó un tiro que terminó a un lado de meta.Cinco minutos después, Rodolfo Zelaya ya hacía de las suyas en el pasto tras sustituir a Guerrero y a los 60' casi sorprende con el segundo tanto, tras un tiro de larga distancia que Lucha embolsó bien.El Alianza era el amo y señor del encuentro. El Chalatenango daba poco o nada para el análisis. La entrada de Juan Carlos Portillo en la media había oxigenado sobremanera el mediocampo elefante. A los 75' el elefante sentenció.Óscar Cerén, quien había entrado de cambio, mandó un servicio para Fito Zelaya, quien solo metió el empeine para tumbar la meta chalateca, sentenciar el 2-0 final del marcador y hacer fiesta a costa del Chalate, perdido y hundido en la tabla y en el torneo.