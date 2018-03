SERENA, la mejor de todas

Lee también

La estadounidense Serena Williams se convirtió hoy en la tenista con más títulos de Grand Slam de la Era Open al batir en la final del Abierto de Australia a su hermana Venus por 6-4 y 6-4 y alzar su grande número 23.Serena, de 35 años, se colocó así con un Grand Slam más que la alemana Steffi Graf y se quedó a un suspiro de los 24 de la australiana Margaret Court, el récord absoluto.Siete veces campeona en Australia, Serena ganó además otros siete títulos en Wimbledon, seis US Open y tres Roland Garros. La primera de esas coronas llegó en 1999, hace casi 18 años.La victoria sobre su hermana le garantizó además recuperar el primer puesto del ranking mundial, privilegio que perdió en septiembre de 2016. La alemana Angelique Kerber, que no pudo defender con éxito el título en Melbourne, será segunda del escalafón.Serena y Venus, la mayor de las hermanas con 36 años, disputaron en Melbourne su novena final de Grand Slam y el título volvió a caer del lado de la menor. Con la de ayer, Serena suma ya siete victorias ante Venus en las finales de los cuatro torneos más importantes del mundo. El balance total de enfrentamientos también lo domina, por 17-11.“Es algo increíble. Es una locura, para ser sincera”, dijo Serena tras superar la marca de Graf y quedar a solo uno de Court, que ganó 13 de sus 24 Grand Slam antes de la Era Abierta en 1969.La campeona dedicó además unas emotivas palabras a su hermana, que tras superar sus problemas físicos jugó su primera final de Grand Slam desde Wimbledon 2009. “Felicitaciones a Venus, es una persona increíble. Sin ella no hubiera llegado a tener estos 23 títulos”, señaló Serena.El duelo fue al más puro estilo Williams. Puntos cortos, golpes de potencia y poca táctica. Fue un partido fugaz, que terminó tras una hora y 22 minutos.