SOLO UN MILAGRO

Por más de una hora, el seleccionador nacional sub-20, el colombiano Eduardo Lara, se quedó a hablar con sus jugadores, ayer por la mañana, luego de tomar el desayuno. Quería que estuvieran concentrados para hoy.Después de una noche larga, llena de reflexiones por la caída ante México por 6-1, Lara recuperó el aliento para comprometer a sus jugadores a hacer una buena presentación ante el conjunto de Estados Unidos.El seleccionador sub-20 reiteró que mientras haya opciones para clasificar al Mundial, van a ir por todas. La Azul necesita ganar por diferencia de tres, hoy, para poder clasificar.Lara motivó de nuevo a sus jugadores en la parte emocional, de cara al juego de hoy ante Estados Unidos. Pero no será tan fácil para el estratega colombiano. Necesita ganar con diferencia de tres goles para optar a una plaza al Mundial. Se enfrentará al equipo que venció por 1-0 a México, el lunes, en la primera fecha de esta triangular.El preparador físico de la selección sub-20, Harold Rodríguez, aseguró que en lo anímico se ha insistido con el plantel de jugadores. “Hemos hablado sobre eso, porque nos queda una oportunidad más. Seguimos confiando en que se puede. Con el poder mental de los jugadores de que sí se puede vamos a poder hacerlo. Esperemos de que esto se dé vuelta. Todo es reversible”, aseguró el designado del cuerpo técnico para hablar con la prensa.Por su parte, el volante de selección sub-20, Wálter Chigüila, aseguró que la plática con Lara sirvió para enfocarse en lo que pueda mostrar el equipo rival.“Nosotros sabemos que ahora el problema que tenemos está en nosotros. Las cualidades que cada uno de nosotros tiene son buenas, pero ahora solo nos toca darle vuelta a la página. Contra Estados Unidos vamos a salir a jugarnos la vida, para lograr ese boleto como sea. El profesor Lara nos apoya bastante, pero nosotros, con la derrota ante México, pareciera que no lo apoyamos a él. Nos hemos comprometido a dar la cara contra Estados Unidos”, apuntó el mediocampista.Luego, Chigüila insistió en la idea de no preocuparse por lo que pueda mostrar el rival. “Hemos hablado poco de los rivales. Basta de hablar del rival. Tenemos que enfocarnos en lo de nosotros. Tenemos que darle vuelta a esto”.