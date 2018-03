SONRISA COMPLETA

Lee también

Un golazo de media chilena del colombiano James Cabezas al 42' fue suficiente para que Águila se impusiera a Isidro Metapán en su propio estadio, para alcanzar siete puntos en la tabla de posiciones y formar un nudo de cuatro equipos en la cima.El duelo 97 entre Isidro Metapán y Águila en su historia fue luchado por ambas oncenas, muy táctico en muchos tramos del partido y que se definió gracias al talento del número 11 aguilucho, que definió como los sabedores del gol.El juego comenzó con muchas alternativas para ambas oncenas, pero los pelotazos a profundidad de parte de Metapán y de Águila terminaba con ahogar el intento ofensivo en el primer cuarto de hora de juego, incluyendo el chance perdido por Águila al 10', cuando Marlon Trejo remató horrible un centro de Ibsen Castro.A pesar que Águila manejaba mejor la pelota al cruzar el ecuador del primer tiempo y que Metapán apretaba bien cuando el equipo negronaranja cruzaba el medio campo para enfilarse a la meta de Vega, el partido no mostraba por dónde los dos equipos lograrían llevar peligro sobre las porterías rivales, ya que ni Villalobos ni Vega habían vivido momentos de peligro que dejara sensación de gol, esto gracias a la efectividad de las dos defensas que no mostraban fisura alguna para aprovechar una pelota suelta para probar fortuna.Ni el charrúa Fagúndez por Águila, ni Monterroza, ni “el Chino” Flores se movían cómodos en el terreno de juego, donde la fuerza de Rugamas por la visita y la anticipación de parte de Sánchez como de “Chicho” Orellana prevalecía en 30 minutos de juego.Los últimos 15 minutos del primer tiempo se pintaron con los colores de Isidro Metapán, que apretó más la salida aguilucha, en especial a Fagúndez.Christian Sánchez falló la primera jugada clara de gol de los locales al 39', cuando llegó segundos tarde a tocar la pelota filtrada por el jamaicano Parkes por la banda izquierda el ataque jaguar, al pasar el balón en menos de medio metro de la línea de gol de la portería defendida por Villalobos.Pero el fútbol no entiende de códigos establecidos, ya que Águila anotó el 0-1 al 42' gracias al oportunismo del colombiano James Cabezas.El dorsal 11 de los aguiluchos remató de zurda en una especie de media chilena, una pelota que Santos Ortiz recuperó tras el rechazo de puños de Vega.Isidro Metapán buscó con garra el gol del empate en el segundo tiempo, pero falló inmejorables ocasiones de gol, como el que perdió Sánchez al 53' al estrellar su tiro libre en la barrera humana aguilucha, luego que el cipote Rodríguez cometió falta a Flores.Parkes despintó el paral izquierdo de la meta aguilucha al 56'.El partido estaba abierto, Metapán metido ofensivamente sobre la parcela de Águila y la visita apostaba a la contra.La sensación del gol del empate se acrecentó a medida que Isidro Metapán llegaba con balón dominado sobre la zaga aguilucha, pero el tiempo no les alcanzó.