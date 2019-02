Sabathia anuncia su retiro al final de temporada

El lanzador zurdo de los Yanquis de Nueva York C.C. Sabathia dijo que al concluir la temporada 2019 de las Grandes Ligas se retirará como jugador profesional.

Sabathia, que está entrando a su decimonovena temporada en las Grandes Ligas, ofreció una rueda de prensa en la que dijo: "Solo quería informar que 2019 es mi última temporada".

La conferencia en que Sabathia, de 38 años, dio a conocer su decisión se realizó en el complejo de entrenamiento de primavera de los Yanquis.

Recordó que cuando iniciaba su carrera tuvo una conversación con su difunto padre, quien siempre le dijo que jugaría para los Yanquis.

"Cuando estuve en Cleveland, me dije: No hay posibilidad. Voy a ser de los Indios toda mi carrera, pero él me respondía: cuando seas agente libre los Yanquis vendrán por ti y ganarás una Serie Mundial con ellos".

En 2009, el primer año de Sabathia con la novena de Nueva York, el equipo ganó su título número 27 de las mayores.

Dijo que los problemas que ha tenido en la rodilla y el deseo de estar en casa con su esposa y sus hijos fueron factores importantes para tomar su decisión.

"No quiero quedarme más tiempo, solo quiero estar el tiempo en que pueda ser efectivo para el equipo", aseguró Sabathia.

"Aún puedo hacerlo, puedo salir en mi último año y darlo todo sin guardar algo para 2020. Es el año final", agregó.

Cuando hizo oficial su retirada, Sabathia estaba sentado en el podio junto a su esposa Amber y tres de sus cuatro hijos. El cuarto jugaba en un torneo de baloncesto y no pudo asistir.

También estuvieron numerosos jugadores de los Yanquis que ya se habían reportado al entrenamiento de primavera.

Sabathia está a sólo 14 ponches de unirse al club de los 3.000 y se encuentra a cuatro victorias de convertirse en el jugador número 14 con 3.000 ponches y 250 victorias en su carrera.