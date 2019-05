Salume: "No puedo aceptar que jugadores de la casta del Alianza me fallen un penalti"

En una plática con Deportes Grupo LPG, el presidente de Alianza Adolfo Salume mostró su respaldo para el técnico nacional, Jorge Rodríguez, quien ha dirigido al equipo albo en los últimos cinco torneos.

El entrenador aún tiene un torneo de contrato más con los albos.

"Considero que Zarco es el mejor entrenador de El Salvador. Tiene una calidad como director técnico. Es el mejor técnico del país. Esa es mi evaluación y percepción de nuestro técnico", aseguró Salume.

Por ahora, Rodríguez fue a Costa Rica, para atender un curso de actualización impartido por Julen Lopetegui. Se espera que este jueves esté de vuelta en el país para hablar de su futuro en el banquillo albo.

Por otra parte, Salume lamentó que el plantel albo haya fallado tres penaltis en la serie de la final ante Águila. El dirigente blanco dio su postura sobre eso.

"Yo no puedo aceptar que jugadores profesionales, de la casta del Alianza, me fallen un solo penalti. Eso sí no tiene excusa y fallamos tres. Qué más se puede decir. Eso fue un fallo. Pero es de seres humanos. A veces se pueden tener malos días", aseguró el empresario.

Desde la mancha de penalti no estuvieron finos en el cobro para los albos Herbert Sosa, Jonathan Jiménez y Marvin Monterroza. Solo Iván Mancía pudo marcar para los paquidermos.

SOBRE LOS EXTRANJEROS

Por otra parte, el titular de la dirigencia alba dio su puntos de vista sobre el rendimiento de los uruguayos Christian Olivera, Diego Benítez y Víctor Rafael García, al igual que del colombiano Bladimir Díaz.

Los cuatro fueron los extranjeros con los que compitió Alianza en el Clausura 2019.

"Bladimir Díaz es el mayor goleador del torneo. Entonces, ningún otro extranjero, sino él, fue el número uno. Esas son las cifras objetivas. Estamos evaluando la situación del plantel de cara al otro torneo", aseguró el directivo, quien indicó que este jueves podría tener un panorama claro en cuanto a decisiones para el certamen que se avecina.