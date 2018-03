Salvadoreña Alejandra Herrera Reyes no seguirá en el River Plate argentino

La futbolista salvadoreña Alejandra Herrera Reyes ya no seguirá en el fútbol argentino, al menos por ahora, al confirmar este jueves su salida del River Plate, de la liga femenina de ese país.

Herrera, campeona con las Millonarias en el certamen pasado, publicó en su cuenta de Instagram el anuncio de su despedida del equipo en el que militó tres años.

"Se me hace difícil decir adiós a este país, a esta ciudad y a un club tan lindo como River Plate. Pero me llevo lo más lindo que son los recuerdos que me llenaron y me hicieron feliz", manifestó la otrora capitana de las albirrojas.

La cuscatleca, primera representante de nuestro país en jugar la Copa Libertadores Femenina, dio sus agradecimientos "a cada persona que me acompañó durante estos tres años en Argentina. Al cuerpo técnico que confió en mí, a mis compañeras que me brindaron todo su apoyo y por hacerme disfrutar de este lindo deporte, siempre les desearé lo mejor estén en donde estén, vayan a donde vayan".

Herrera fue capitana de la escuadra argentina el torneo pasado, en el que se consagraron campeonas de liga al quedar encima del UAI Urquiza y el Boca Juniors en la tabla de posiciones, lo que les valió para disputar el año pasado la Copa Libertadores Femenina, en donde llegaron a semifinales.

La salvadoreña había comunicado anteriormente a esta redacción que posiblemente dejaría el club de la capital Buenos Aires y se espera que retorne a El Salvador.

Asimismo, manifestó que tiene esperanzas de seguir jugando en el balompié del extranjero.