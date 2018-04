Salvadoreña Evelyn García subió al podio de la Maratón “La Lobera”, en España

La ciclista salvadoreña Evelyn García obtuvo el segundo lugar de la categoría élite en la tercera Maratón “La Lobera” de bicimontaña en España, su primer podio de 2018.

“Aprendiendo mucho de esta bonita modalidad”, comentó la ciclista santaneca en redes sociales. Según la Federación Salvadoreña de Ciclismo, García cruzó la meta con un tiempo de 3 horas, 39 minutos y 31 segundos.

Imagen de Twitter.

La santaneca publicó una imagen de ella en el podio, pero explicó que se había inscrito en la categoría élite y aunque el jueves intentó hacer el cambio en el registro de la competencia, ya no fue posible.

"El jueves como no tenía la carta donde la Federación avalaba mi participación, pues no me lo pidieron antes de inscribirme. Entonces en su computadora me tiró por edad. Pero los jueves ya no podían cambiar. Así que quedé segundo lugar élite y número dos en general femenina", expresó.

La competencia tuvo una gran convocatoria y fue disputada entre calle y montaña. La dificultad de la maratón ciclista se extiende entre el trazado urbano combinado con los caminos vecinales y la media montaña, elementos que adornan el recorrido.