Salvadoreño debuta en River Plate argentino con gol ante Boca Juniors

Andrés Hernández debutó este día en las inferiores de River Plate. Perdían 2-0 y en los últimos 15 minutos, con la entrada del salvadoreño, asistió y anotó este gol sobre el final para el empate 2-2. Video cortesía R. Hernández.

