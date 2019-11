Salvadoreño llegó décimo en Mundial de Paddleboard en El Sunzal

El Salvador vio acción este lunes por primera vez en el Campeonato Mundial de SUP y Paddleboard ISA 2019 con Amado de Jesús Alvarado en la modalidad de carrera de distancia prone paddleboard.

Alvarado llegó en la décima posición, luego de completar 18 kilómetros trazados, divididos en tres vueltas, cada una de seis kilómetros. La prueba fue extenuante y probó la resistencia de los competidores en El Sunzal.

“La verdad me siento muy motivado, es un gran nivel. Estoy agradecido con Dios porque él me dio la tercera vuelta, pues en la segunda estuve a punto de retirarme, pero me motivó mi hijo y un amigo que me dijo que si era el último, pero que no me retirara, las recordé siempre”, contó Amado.

“Ya en el última vuelta estaba muy cansado... hubo un momento en el que dije ‘no, le voy a dar, este es mi país, mi gente’”.

La medalla de oro en prone paddleboard la ganó el estadounidense Hunter Pflueger tras dos horas, aproximadamente de competencia; la medalla de plata fue para el español David Buil Sanz y el bronce para Sam Norton, de Inglaterra.

“Amo este país. Tiene un océano muy bello, es imposible no sonreír acá”, manifestó Hunter tras la competencia.

Siempre en la rama masculina, pero en la carrera de distancia SUP, la medalla de oro la ganó el brasileño Vinicius Martins, quien llegó a la meta en menos de dos horas (aproximadamente 1:50:35), la plata fue de Itzel Delgado, de Perú; y el bronce de Titouan Puyo, de Francia.

“Me siento muy bien, trabajé mucho para llegar hasta acá. Soy muy afortunado (por haber ganado). El Salvador es muy especial para mí. En cuanto a la competencia fue muy dura, las olas fueron duras, pero me enfoqué en mi trabajo”, comentó Martins tras la prueba.

EN FEMENINO

Este lunes por la mañana, en el primer turno, las mujeres vieron acción también en carrera de distancia SUP y distancia prone paddleboard, con las mismas distancias que los hombres, 18 kilómetros.

En el circuito trazado los organizadores colocaron boyas, esto para guiar a las surfistas en el recorrido, pero algunas participantes lo obviaron y tuvieron que dar una vuelta extra, como el caso de Esperanza Barreras, de España, que ganó oro con tiempo de 2:41:38 horas.

“Antes de llegar ya tenía dudas (de la boya) y me di cuenta que había una vuelta más. En la vuelta 3 y 4 he mantenido distancia y he tratado de terminar bien”, dijo Barreras muy emocionada.

En prone paddleboard la ganadora de medalla de oro fue la sudafricana Tyra Buncombe, la plata de de la francesa Camile Perottea y el bronce de Daniel Spais, de Argentina.