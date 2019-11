Salvadoreños destacan en Mundial de SUP Surf en El Sunzal

Quinto día de competencia del Mundial de Surf en El Sunzal, en la modalidad SUP Surf, y el salvadoreño Marvin Flores logró el segundo lugar en el heat 3 clasificatorio de la categoría SUP Surf y avanzó a la segunda ronda que se disputará este viernes, mientras que Álex Novoa entró tercero en su heat y al igual que Josselyn Alabí (cuarta en el suyo) se metieron al repechaje.

Flores se convirtió en el mejor salvadoreño de la jornada al sumar 6.13 puntos, tomó buenas olas sobre la recta final del heat y logró superar al australiano Richard Finlay-Jones.

Mientras que el nacional Álex Novoa, comenzó bien en el quinto heat, pero perdió el paso y fue superado por el favorito Franco Bono, de Chile.

El suramericano tomó una buena ola al cierre y sumó 6.9 puntos que le dieron el pase directo a la siguiente fase, mientras que Novoa, buscará destacar por la vía del repechaje.

Así lució El Sunzal, muy temprano en la mañana de este jueves. /FOTO: @ISASurfing (Twitter).

Por la tarde, fue el turno de la salvadoreña Josselyn Alabí. Sufrió por la baja intensidad de las olas, pero se mantuvo como escolta de la reconocida surfista francesa Justin Dupont. Al final, Alabí bajó hasta el cuarto lugar.

La surfista salvadoreña Yosselin Alaby de ubicó en el cuarto lugar de la categoría SUP Surf femenino. Así fue el recibimiento:@elgraficionado pic.twitter.com/53lIiZbaOb — Ítalo Hernández (@italohdez) November 28, 2019

MUCHAS ESPERANZAS

Pese al tercer lugar y la clasificación al repechaje, Novoa no estuvo del todo satisfecho con su desempeño. De hecho manifestó que "no tuve una buena ola. A veces son cosas que pasan y las que tomé no fueron del todo las mejores y se cometieron errores pero lo bueno es que se puede corregir".

El surfista salvadoreño considera que el olaje siempre es bueno pero la fortuna esta vez no jugó de su parte.

El salvadoreño Álex Novoa terminó tercero en el heat 5 de la categoría Sup Surf. Mañana peleará el repechaje. @elgraficionado. pic.twitter.com/Oi1OXXij1p — Josué Valiente (@JosueValiente47) November 28, 2019

Mientras que Marvin Flores, tras la clasificación, consideró que "se hizo un buen heat a pesar que eran rivales fuertes. Esta es una oportunidad también para mostrar las buenas olas con las que cuenta esta playa y al final se logró el primer objetivo. Estoy contento y motivado por lo que viene".

Josselyn Alabí fue la última de las competidoras nacionales en competir y alcanzar la fase de repechaje sobre lo último. Al respecto, la atleta salvadoreña dijo: "Lamentablemente en mi heat las olas fueron contaditas. Vamos ahora a un esquema distinto al que se planeó pero hay una segunda oportunidad para mejorar".

Josselyn Alabi terminó cuarta en su heat pero clasifica al repechaje en el mundial de Sup Surf. @elgraficionado. pic.twitter.com/Umwq4Praws — Josué Valiente (@JosueValiente47) November 28, 2019





El Salvador y sus tres representantes vuelven a la competencia este viernes, en la fase final en el Mundial que se disputa en el país.