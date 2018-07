Salvadoreños en Barranquilla siguen en contienda

El pesista salvadoreño Julio Salamanca atrajo todos los focos mientras se

disponía a participar en la categoría de 62 kilogramos. El nacional terminó séptimo en arranque y sexto en envión. Antes, en 56 kilogramos, Jonathan Serrano cerró séptimo tanto en envión como en arranque.

Julio Salamanca acabó #7 en la categoría 62kg en la modalidad arranque con 118kg. Ahora comienza el envión. #Barranquilla2018 pic.twitter.com/UtEKkcBYAO — Comité Olímpico ESA (@TeamESA_) 20 de julio de 2018

Mientras que el gimnasta Fabio Chicas Cuadra estuvo lejos de la clasificación a la ronda por las medallas tras su participación en anillas, salto y barras parelelas.

Inicio la competencia de Fabio Chicas de #GimnasiaArtística en la modalidad de Anillas, donde hizo un puntaje de 10.85 pic.twitter.com/kbf3dyz1TS — Comité Olímpico ESA (@TeamESA_) 20 de julio de 2018

En tanto, el equipo femenino de tenis de mesa, perdió en su partido decuartos de final contra Venezuela con marcador de tres victorias contra una. En ecuestre, Sofia Baussan finaliza en el lugar 17 en adiestramiento en la prueba completa individual con 41.30 de puntaje.

La nadadora salvadoreña, por su parte, tuvo que conformarse con clasificar a la final B en la prueba de 100 metros pecho con tiempo de 1:15.01. Y Celina Márquez terminó en sexto lugar en su heat con tiempo de 30. 34. Bueno para la final B. Para finalizar, Aaron Granadeño termino séptimo en su heat en los 200 metros mariposa con un tiempo de 2:14.03.

La nota positiva la puso el remero salvadoreño Roberto Carlos López al terminar en segundo lugar su serie en par de remos cortos y se clasificó a la final en la subsede de Cali.

El colombiano Carlos Andrés Berna rompió hoy un récord de los Centroamericanos y del Caribe en la prueba del envión de la categoría de 56 kilogramos de los Juegos de Barranquilla al alzar 154 kg y vencer por diferencia de un kilo al dominicano Luis García.

Berna, que obtuvo el oro, tumbó la marca que había establecido el cubano Sergio lvarez en los juegos de Cartagena de Indias 2006 y consiguió la primera presea dorada de Colombia en la halterofilia.

La plata fue para García, con 153 kg y el bronce para el cubano Otto Félix Oñate, quien levantó 143 kilogramos.

En la prueba también participaron el salvadoreño Jonatan Serrano, el hondureño Marco Rapalo, el haitiano Edouard Joseph, el mexicano Leonardo Guzmán y el guatemalteco Darío Enrique Cruz.

En la primera competencia de la jornada, el dominicano García ganó la prueba del arranque de esa categoría, en la que también rompió la marca de los juegos con un levantamiento de 123 kilogramos, uno más que el que tenía el venezolano Víctor Castellanos en Cartagena hace 12 años.

En el arranque, la plata fue para Berna, que levantó 122 kilos en su último intentó, y el bronce lo obtuvo Oñate, que alzó 108 kilogramos.

Para el colombiano, la competencia con García iba a ser complicada pero dijo sentirse "orgulloso" porque logró ganar un oro y una plata, así como romper un récord.

"Orgulloso, gracias a Dios se me dio la oportunidad, estábamos entrenando muy duro y estábamos preparados para la lucha", manifestó a periodistas tras ganar el oro.

Entre tanto, el dominicano García dijo estar un poco desanimado porque no pudo ganar las dos competencias que disputó.

"Me desanimé un poquito porque no pude obtener las dos preseas doradas, hice lo que pude y por eso me siento muy bien. Fue muy fuerte la competencia, por eso me siento también muy bien", aseveró.

Con una marca de 81 kilogramos levantados, la colombiana Ana Segura quebró hoy en Barranquilla el récord de 78 kg que había impuesto la mexicana Carolina Valencia en la prueba de arranque de la categoría de 48 kilos de los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Mayagüez 2010.

La colombiana, campeona panamericana de pesas en el envión en esa categoría, se impuso en un reñido final a las dominicanas Georgina Silvestre y Santa Dolorita Cotes, quienes alzaron 80 kilogramos y se colgaron la plata y el bronce, respectivamente.

En la competencia, disputada en el Coliseo de la Universidad del Atlántico, también participaron las mexicanas Socorro Vela y Andrea de la Herrán, así como la nicaragüense Jessica González, la puertorriqueña Lely Burgos y la cubana Lucía Montero.