Salvadoreños en Estados Unidos piden oportunidad en la selección

Los mediocampistas Joaquín Rivas y Justin Portillo, de la segunda división estadounidense (USL), tienen en común que el 2017 fue un año de crecimiento a nivel individual y por ello ambos piden una oportunidad en la selección mayor de fútbol.

Rivas es volante del Tulsa Roughnecks y es el único que jugó los 33 partidos de su club en la temporada pasada, en la que marcó cinco goles y dio dos asistencias.

De acuerdo al sitio USL.com, el entrenador David Vaudrevil lo catalogó como "uno de los contribuyentes más importantes al éxito del equipo esta temporada", motivo por el cual renovó por un año más. Y no en vano, el DT dijo que espera más goles del salvadoreño.

"Yo nací en Santa Ana, El Salvador, y me vine a los Estados Unidos desde los cuatro años. Desde que me vine no he tenido la chance de regresar. Pero claro que un día me gustaría visitar y ver de dónde vine", dice el jugador de 25 años.

El también graduado de sociología en la Universidad de Nevada añade que "por supuesto me gustaría jugar con 'la Selecta'. Fuera un sueño para mí jugar para mi selección. Ojalá que me puedan dar la chance y espero que sea pronto".

JUSTIN TAMBIÉN QUIERE

Por su lado, Justin Portillo, con cuatro temporadas en la segunda división de Estados Unidos, afirma que se mantiene a la espera de un futuro llamado a la selección mayor.

Este prospecto nacido en Nueva Orleans (Luisiana) ha despertado la atención en la USL por su buena labor con el Charleston Battery, club en el que jugó 33 partidos esta campaña, anotando seis goles, dio misma cantidad de asistencias y tuvo un acierto de pases del 85.8 por ciento.

"(Jugar con la selección) es un sueño mío, de verdad... si me llamaran un día, me pondría feliz porque yo no sé cómo es el ponerse la camisa de El Salvador, pero si un día me la pongo lo haré con orgullo", manifestó el volante.