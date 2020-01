Salvadoreños en Guatemala comienzan su andadura en el Clausura 2020

La Liga Nacional de Guatemala inició este fin de semana con uno de los juegos más prometedores del campeonato: el Cobán Imperial del DT salvadoreño Jorge Rodríguez rescató con un empate 1-1 ante el campeón Municipal.

Este encuentro, en el estadio José Ángel Rossi de los cobaneros, marcó el debut del excapitán del Santa Tecla Gerson Mayén, quien fue titular y portó la camiseta '10' ante el vigente monarca, que no contó con uno de sus líderes de camerino, Jaime Alas, por una lesión de última hora.

Por el equipo del Zarco, que no convocó al guardameta Derby Carrillo, anotó Josué Mitchell, al 89', mientras que los rojos se pusieron en ventaja con una diana de Carlos Gallardo, al 32'. Los visitantes cuentan además entre sus filas al exatacante del Chalatenango, Ramiro Rocca, de Argentina.

Esta jornada inicial también fue el debut de varios compatriotas, como el arquero Henry Hernández, que dejó su valla invicta con el Malacateco, en su triunfo por 1-0 ante el Guastatoya de Irvin Herrera, quien jugó 86 minutos pero no pudo anotar en su estreno con los pecho amarillo.

Por su lado, Edgardo Mira también fue de los titulares con los Toros y junto a Henry celebró el tercer lugar provisional de su equipo, dirigido por el tico Ronald Gómez. El tanto del triunfo llegó in extremis, al 90+1', gracias a un remate de Wilber Pérez.

Otro de los sorpresivos líderes de esta fecha es el equipo más comprometido con el descenso, el Siquinalá de José Tobar. El Chero, que ha desarrollado su carrera en el fútbol chapín, ingresó de cambio a los 72 minutos para mantener el 1-0 con el que vencieron al Sanarate, en el partido que abrió el certamen, el viernes pasado.

"El torneo pasado dejamos ir muchos puntos. Lastimosamente un tiro mío pasó cerquita, pero eso nos dice el entrenador, que las que queden, que las terminemos; podemos fallar 10 (ocasiones) y quizá la número 11 entra, pero si no probamos a marco no vamos a anotar, la intenté", dijo al final del partido Tobar, sobre una ocasión de gol que no pudo anotar.

Su equipo tomó ventaja a los 27 minutos gracias a un tanto de Jairo Arrieta y con ello Siquinalá tiene un respiro, ya que recortó dos puntos de ventaja al Mixco de Dustin Corea, que no pasó de un 1-1 como local ante Santa Lucía Cotzumalguapa.

Con ese empate, los de Ciudad de Guatemala -que no contaron con Dustin por su convocatoria con la selección nacional ante Islandia- tienen cuatro puntos de ventaja sobre el Siqui, que llegó a 13 en la acumulada.

ENCUENTRO DE CONOCIDOS

Otro de los nuevos delanteros nacionales en la Liga de Guate es David Rugamas, quien fue suplente en la caída de su equipo ante el Comunicaciones, en un choque de históricos de ese país.

Tony, que volvió de su aventura en la segunda de Tailandia, ingresó a los 58 minutos por el ariete Esteban García, pero no pudo revertir la tempranera anotación conseguida por Agustín Herrera Osuna, apenas a los 3 de la parte inicial.

En los Cremas también hubo tiempo para debutar a uno de sus arietes más nuevos, el colombiano Bladimir Díaz, ex del Chalatenango y Alianza y que al igual que Rugamas, fue de los referentes en el ataque del fútbol cuscatleco. Bladigol entró a los 66 minutos para refrescar el ataque de su equipo, que venció por la mínima en el Doroteo Guamuch Flores.

EL TURNO DE ROMERO

En la segunda categoría de Guatemala también hubo sonrisa para el entrenador nacional Carlos Romero, ex del Jocoro, Audaz y campeón con Águila, y que comenzó su aventura con el Quiché con una victoria 1-0 ante el Coatepecano IB.

Los de Santa Cruz ganaron en su estadio, el Municipal, gracias a una diana de Jhonatan Romero a los 61 minutos y su equipo se mete en el pelotón de líderes tras la primera fecha de la Primera División.

Los de Quiché están en el grupo A de la liga de ascenso y comparten la cima con el San Pedro (diferencia de +3), el exequipo de Kevin Santamaría, Suchitepéquez (ganó 3-2) y Nueva Concepción (venció 2-1). Este sector lo complementan el Chimaltenango, Xinabal Huehue, Marquense, Coatepecano, Sololá y Chiantla, exclub de Edgardo Mira.

RESUMEN DE MARCADORES, Liga Nacional (jornada 1)

Siquinalá 1-0 Sanarate

Comunicaciones 1-0 Xelajú

Mixco 1-1 Santa Lucía

Conán Imperial 1-1 Municipal

Antigua 1-2 Iztapa

Malacateco 1-0 Gustatoya