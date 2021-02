Samaria Gómez: "No hay palabras para expresar mi felicidad"

La salvadoreña Samaria Gómez se proclamó campeona del fútbol femenino este fin de semana tras superar con su equipo, Real Estelí, al UNAM Managua con un 3-2 en el marcador global.

Tras conquistar el título, la salvadoreña destacó a Deportes Grupo Dutriz que es una felicidad inmensa la que tiene. Aportó con dos asistencias en ese choque de vuelta (finalizaron 2-2) y en total hizo 11 goles en el campeonato. En sus dos temporadas en el fútbol femenino de Nicaragua suma ya 43 dianas.

"No tengo palabras para expresar mi felicidad, esto se lo dedico a Dios, a mi familia y aquel ángel que me está viendo en el cielo a mi hermano Moisés y claro a toda esa bonita gente de Estelí y de mi país que me escribieron felicitándome, que Dios me los bendiga y que sigamos con se cuando muchos triunfos más", dijo Samaria.

El partido de vuelta fue intenso pero con el paso de los minutos el equipo se fue acoplando a las exigencias. Esto le permitió llegar al segundo tiempo con opciones para mantener la ventaja en el marcador global.

"Al principio de los nervios las piernas no las sentía, pero en el segundo tiempo fue mucho mejor fuimos mejores que ellas y pudimos atacar más y claro se me da la oportunidad de dar las dos asistencias para poder quedar campeona", expuso.

Por el momento, Samaria espera celebrar el título y luego analizará sus opciones de quedarse en Nicaragua o buscar otros horizontes. "Por el momento solo es de celebrar porque no todos los días se celebran y después pensar en lo demás", finalizó.

Mirá el resumen del partido de vuelta de la final Real Estelí contra UNAM Managua: