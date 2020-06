Samaria Gómez y el reto del fútbol en Nicaragua

Samaria Gómez forma parte de la selección sub-20 femenina de nuestro país y ya tiene experiencia fuera de nuestras fronteras. Llegó el año pasado a Nicaragua en donde militó con el Real Estelí, una experiencia que asegura le ha ayudado mucho a crecer y ahora espera definir su continuidad en los próximos días.

La pandemia por el COVID-19 alteró un poco los planes porque debido a la cuarentena y el cierre de las fronteras, no puede viajar a inicios de año para encarar el torneo Clausura debido a que estaba con selección femenina en República Dominicana y a su regreso ya no pudo viajar. Sin embargo, sigue en los planes para la nueva temporada aunque la salvadoreña tiene también otras propuestas en mente.

Gómez comenta sobre su experiencia pues a pesar de su corta edad ya emprendía el camino para ser jugadora profesional en el país vecino. "Al principio llegué con miedo, temor, iba con 16 años a un país nuevo y a la vez orgullosa porque iba a representar a El Salvador, a mi familia. No conocía a nadie pero después se me dio la confianza de las chicas y el cuerpo técnico y ya en el segundo partido pude anotar", dijo Gómez.

Su llegada se dio cuando disputó un torneo con la selección sub17 en tierras nicaragüenses y dejó grata sensación tanto así que fue contactada por el entrenador del equipo femenino para que pudiera sumarse al equipo. Habló con sus padres quienes le dieron el apoyo y dentro de las ventajas está que pudo terminar el bachillerato en Nicaragua y el equipo le dará la oportunidad de llegar a la Universidad para seguir con alguna carrera.

Tras esa primera experiencia señala que hay similitudes entre el fútbol cuscatleco y nicaragüense en la rama femenina.

"El fútbol allá es un poco diferente y me tuve que acostumbrar al cambio. En El Salvador se usa más un esquema de 4-4-2 mientras en Nicaragua prefieren jugar con una delantera, después me adapté. No es mucha la diferencia entre ambos países y pude ayudar, pues he anotado goles los que nos ha ayudado a estar peleando arriba", dijo.

En su primera participación, el año pasado, el Real Estelí estuvo en la parte alta de la tabla e hizo 12 goles y ya en el segundo torneo se agenció el tercer lugar del campeonato nacional y Samaria fue subcampeona de goleo con 17 tantos. Su continuidad aún no está definida porque tiene otras opciones y espera definirlas para tomar la mejor decisión.

"Siempre quiero mejorar y he recibido otras propuestas fuera de Centroamérica, así que hay varias ofertas. En un sentido quisiera seguir en el Real Estelí porque se han portado muy bien, me han apoyado y tienen un bonito proyecto, pero vamos a ver qué es lo mejor", destacó la delantera.

En el país jugó en Estrellas del Mañana y eso le abrió las puertas de la selección sub13. Después tuvo su paso ya en la liga femenina con el Legend's con quienes fue campeona en cinco oportunidades y un subtítulo siendo la máxima artillera en tres oportunidades.

"En selección me ha ido muy bien. En República Dominicana, torneo que disputamos en este año, pude anotar ante Guatemala y accedimos a la siguiente fase. Siento que hemos mejorado a pesar que nos descuidan, lo cual no debería ser así, pero vamos con ganas de hacer bien las cosas", agregó.