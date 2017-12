Sánchez Prette regresa al balompié salvadoreño

El Audaz de Apastepeque confirmó hoy la contratación del volante argentino Cristian Sánchez Prette para el Clausura 2018.

Misael Alfaro, técnico de los vicentinos, aseguró que el mediocampista gaucho arribará a inicios de enero para incorporarse a la pretemporada coyote, que arrancó el pasado 19 de diciembre.

"Sánchez Prette arriba el 3 de enero para estar con nosotros. El día 3 también viene Daley Mena, el colombiano. Ya está con nosotros Tardelis Peña (también colombiano)", reveló el estratega nacional.

Jaime Barrera, gerente de los coyotes, aseguró que Prette firmará por seis meses, luego de que la campeonato pasado prestó sus servicios para el Berazategui de la cuarta división argentina.

Anteriormente, el volante suramericano militó en el Águila en 2014 y dejó muy buenas impresiones por su nivel de juego.

Prette también ha militado en equipos de la primera división argentina como Estudiantes, Newell's Old Boys y Huracán.



LOS OTROS REFUERZOS EXTRANJEROS

Con la contratación de Prette, el cuadro de Apastepeque da por cerrada la cuarteta de extranjeros para el Clausura 2018. A su pretemporada ya se unieron el colombiano Tardelis Peña y el hondureño Milton Palacios, quien ha jugado en primera división de Uruguay y llega con el ánimo de aportar su bagaje al cuadro coyote.

"Es la primera vez que vengo a jugar a El Salvador. He jugado en todos los países de Centroamérica y solo me faltaba jugar aquí. Vengo a jugar con Audaz, me han hablado mucho de este equipo, y vengo a dar lo mejor", aseguró el mediapunta catracho.

El único extranjero que se mantendrá de los anteriores será Daley Mena, quien el campeonato pasado se consagró como el máximo goleador de los vicentinos con ocho dianas, luego de 18 partidos disputados.