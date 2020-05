Sánchez Yacuta demandó a Santa Tecla ante FIFA

El agente deportivo mexicano, Rob García, confirmó a EL GRÁFICO este lunes, desde tierras aztecas, que el timonel mexicano, Marco Sánchez Yacuta, demandó a Santa Tecla ante los tribunales de FIFA desde inicios de febrero, por incumplimiento de contrato.

Lo mismo hizo el preparador físico español, Marco Larriba, a finales de enero. Ambos trabajaron en las filas del primer equipo tecleño en el Apertura 2019. Según García, el caso de ambos instructores está siendo llevado por los oficios jurídicos del abogado argentino, radicado en España, Santiago San Torcuato.

Luego de quedar eliminados en semifinales del Apertura 2019, en serie ante FAS, la dirigencia verdiazul, que hasta ese momento era encabezada por Guillermo Figueroa, decidió no darles continuidad a los técnicos en su trabajo, pero aún tenían contrato hasta diciembre de este año. Por lo tanto, García dijo que en la demanda ante FIFA, en cada uno de los dos casos, se solicita que se paguen los salarios comprendidos en el periodo desde enero hasta diciembre de 2020, es decir 12 meses.

Pero también la nueva dirigencia del equipo de los pericos, encabezada por el empresario Eduardo Amaya, decidió no contar con Sánchez Yacuta y Larriba, por lo que procedieron a contratar al argentino Osvaldo Escudero, quien ahora cumple un segundo ciclo con esa representación, luego de llevarla al título en 2015.

"En el caso de Sánchez Yacuta y Larriba fue un despido injustificado, lo que siempre nosotros argumentamos. Al final, a la nueva directiva que entró le valió gorro que ellos tuvieran contrato. Santa Tecla usó artimañas para poder inscribir al entrenador Escudero. La liga no se los debió haber permitido. Algunos presidentes del momento también argumentaron que esa inscripción no debía darse y a la FESFUT le valió gorro (en la presentación de finiquitos para competir en el Clausura 2020)", explicó García.

De acuerdo con el agente deportivo de los demandantes, Santa Tecla ya tuvo que haber sido notificado por FIFA, para presentar su descargo. "Por medio de un correo electrónico, FIFA le notifica a la parte demandada para que ellos den sus argumentos en el caso y después viene la resolución en las dos demandas", apuntó García, quien junto a Sánchez y Larriba espera sentencia pronto.

Por ahora, García dijo que al no tener aún sentencia firme en este caso, Santa Tecla no puede ser afectado en su proceso de presentación de finiquitos sobre el ejercicio económico del Clausura 2020, que se dio por terminado por FESFUT, tras la complicaciones por la pandemia por coronavirus.

Tecla responde

Por su parte, Juan Ramón Molina, quien aseguró que ha sido designado como abogado defensor de Santa Tecla en el tema, dijo que en el caso de Larriba ya recibió notificación de parte de FIFA.

"Debemos presentar un descargo y ya lo hice, ya lo contesté. En este caso se obvió que primero se debía agotar la instancia del Tribunal Arbitral de FESFUT, pero esa parte alegó que ese tribunal no es imparcial, pero no lo han probado. No es solo porque yo digo que no me gusta o porque creo que van a fallar en contra. Eso en primer lugar. Luego, Larriba vino al país en enero y no se presentó a trabajar. Lo que vino a hacer es presentar una propuesta de trabajo a la Federación Salvadoreña de Fútbol. Ahí están los documentos en los que él se ofreció a trabajar. Se albergó en el hotelito de la FESFUT y de ahí se fue. El vuelo nosotros se lo habíamos pagado", dijo el directivo y jurista de Santa Tecla en plática con EL GRÁFICO.

Por otra parte, Molina dijo que en el caso de Sánchez Yacuta no se ha recibido nada en el seno tecleño que proceda de FIFA. Al igual que en el caso de Larriba, Molina dijo que deberá haber un espacio para que en representación del plantel tecleño se pueda presentar el descargo.

Luego, Molina aseguró que en enero de este año se pudo inscribir al técnico argentino, Osvaldo Escudero, para el Clausura 2020, debido a que Santa Tecla depositó en FESFUT a Yacuta y Larriba dos meses de salario, uno por cada torneo a cada uno (Clausura 2020 y Apertura 2020) .Sin embargo, ninguno de los dos foráneos los cobró.