Sánchez regresa al banquillo pampero

El técnico Juan Ramón Sánchez, estratega de Luis Ángel Firpo, afirmó que su reaparición en el banquillo manudo está próxima.“Si Dios lo permite me integraré ya al trabajo de Firpo esta semana a fin de poder hacer mis terapias en Usulután”, externó el técnico izalqueño de 64 años. “El martes tengo consulta con mi ortopeda y dependeré de lo que él me diga para preparar mi traslado a los entrenos en Usulután y hacerme allá también mis terapias, he hecho dos sesiones y siento que mi recuperación va por buen camino”.