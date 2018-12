Santa Tecla con festejo a lo grande por el campeonato del Apertura 2018

El Santa Tecla festejó esta noche el campeonato conseguido en la final del Apertura 2018, en el que vencieron 1-2 al Alianza.

Los pericos viajaron en un conga bus por el bulevar Los Próceres y se dirigieron, entre cánticos dedicados a su oponente de esta tarde, rumbo al Paseo El Carmen, en donde celebraron con su hinchada, como no lo hacían desde hace dos campañas.

EL GRÁFICO acompañó el recorrido de los ganadores de la cuarta estrella perica, desde que se movieron en el bus hasta su celebración en la ciudad tecleña.

Una vez en la Plaza de la Cultura en el Paseo El Carmen, los pericos celebraron al ritmo del "We Are The Champions", de Queen, entre los aficionados que presenciaron el festejo.

El Santa Tecla ganó su cuarto título en el balompié nacional y el tercero en enfrentamiento directo al Alianza. La primera copa la ganaron al Isidro Metapán, en 2015.