Santa Tecla confirma la salida de Gerson Mayén

El Santa Tecla no pudo ocultar más la salida de su capitán Gerson Mayén y anunció su salida en sus redes sociales con un "Gracias por todo, Gerson Mayén. Te deseamos muy buena suerte en tu porvenir". El volante nacional ya había revelado el deseo de no seguir con el club colinero tras cuatro años.

Gerson Mayén reveló en una entrevista EXCLUSIVA con El Gráfico que su contrato con Santa Tecla se había terminado y que por motivos personales decidió dar un paso al costado.

Hay situaciones personales y ellos saben del porqué.

"Se terminó mi contrato con el equipo. Quedo agradecido con la institución, con el licenciado Vidal Hernández (Q.E.P.D.) y Guillermo Figueroa, presidente, quienes confiaron en mí desde que llegué a Santa Tecla. Viví mis mejores momentos, me refiero a ganar campeonatos ahí", dijo Gerson Mayén.

ASÍ SE DESPIDIÓ SANTA TECLA DE GERSON MAYÉN

¡Gracias por todo @Gmayen14 ! ��



Te deseamos muy buena suerte en tu porvenir ��#GraciasCapi pic.twitter.com/9ac7CWXe2O — Santa Tecla FC (@santateclafc) December 27, 2019

Gerson Mayén reveló anteriormente que existe posibilidad que vista la camisa de otro equipo de El Salvador, sin embargo dijo que su prioridad era buscar una oferta en el extranjero.

"Hay posibilidades de jugar acá en el país con otros equipos. Ahora no puedo decir nombres, pero estoy viendo si me sale algo fuera de El Salvador. Sino, me quedaré acá. Es de hablar con los equipos. Yo no cierro puertas", mencionó.