Santa Tecla devolvió a FAS a la realidad

SAN SALVADOR. Con goles en el último cuarto de hora, Santa Tecla derrotó a FAS por 2-0 en el juego que completó la jornada seis del Clausura 2017. Con este triunfo, producto de los goles del brasileño Ricardinho y Gilberto Baires, los tecleños llegaron a los 21 puntos y quedaron a seis unidades del líder Alianza que ya tiene un juego más.Los tigrillos salieron a presionar al campeón. Sobre el primer minuto, Jorge Morán recibió la primera tarjeta luego de una dura falta sobre Gerson Mayén.Otro que recibió falta fue el uruguayo Carlos Bueno, quien tuvo que ser sustituido por Jonathan Águila, apenas al minuto 20.El primer tiempo no dejó mayores emociones en ninguna de las áreas al punto que Matías Coloca y Joel Almeida fueron simples espectadores.En la parte de complemento lo más destacado no tuvo que ver con fútbol, sino con un conato de bronca en el que se vieron involucrados Kevin Ayala e Iván Mancía, de Santa Tecla, así como los argentinos Allan Murialdo y Guillermo Stradella, de FAS y que dejó a Ayala y Murialdo con tarjeta roja.Las expulsiones no bajaron las revoluciones de los equipos, aunque fue Santa Tecla el que comenzó a asomarse con mayor ímpetu y producto de ello es que al minuto 74, los tecleños encontraron el tanto que abrió el marcador por medio de Ricardinho.FAS intentó ir por el empate, pero lo hizo de manera desordenada y debido a ello es que en el último minuto del descuento Giberto Baires vio al portero Coloca perdido en la media cancha para sorprenderlo con un tiro lejano con el que terminó el partido.