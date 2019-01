Santa Tecla dio a préstamo a Águila a Kevin Reyes y Aldair Rivera

La dirigencia del Santa Tecla cedió a préstamo al Águila al volante Kevin Reyes y al zaguero Aldair Rivera. Así lo confirmó el presidente del equipo verdiazul, Guillermo Figueroa.

"Ya cerramos el préstamo con el Águila. A Kevin lo prestamos para seis meses prorrogables y el préstamo de Rivera será para un año", apuntó en plática con EL GRÁFICO.



En charla con este medio, Reyes indicó que la opción más viable es irse a las filas migueleñas. De acuerdo con Reyes, sólo le queda platicarlo con su familia, a los que considera sus representantes, para poder emprender el viaje a San Miguel e incorporarse a las filas emplumadas.



'"El profesor Christian Díaz (técnico del Santa Tecla) quiere que agarre más ritmo de juego, para tener más minutos. Por eso me da a préstamo. La dirigencia del Águila me habló y me me dijo que estaba alegre de que yo me fuera", apuntó Reyes, en charla con EL GRÁFICO.



Sobre la cesión a préstamo de Reyes, el timonel de Santa Tecla hizo algunas aclaraciones. ''Para el armado del plantel y a partir del presupuesto, , la dirigencia me preguntó si habría algún jugador que podría salir a préstamo. Todos los futbolistas que jugaron el torneo anterior estaban en nuestros planes, quiero dejar eso bien claro. Kevin no era titular en el torneo anterior, pero sí una alternativa válida para los segundos tiempos", apuntó el estratega sudamericano.



Esa versión fue respaldada por Figueroa. "Tenemos 23 jugadores. Los préstamos por cupo y para que los muchachos puedan tener minutos, para tener más ritmo, son necesarios."