Santa Tecla golea al Metapán

Santa Tecla pudo desplegar su juego. Pasó por encima de un Metapán impotente, sin idead, y que cayó en el juego de los colineros, que se llevaron el marcador con un contundente 3-0.

El Tecla fue mejor. No solo aprovechó sus condiciones, sino que además mostró que cuenta con opciones ofensivas no solo en el área y en pases filtrados y también con su juego directo que le permitió generar múltiples opciones de gol.

La efectividad de los de Rubén Da Silva pesó y sumaron la primera victoria del torneo y la más importante para tomar confianza en la segunda fecha del campeonato.

Tanto el Santa Tecla como Metapán quieren ser protagonistas en el torneo pero falta mucho por carburar y la idea de ambos técnicos comienza a unir sus piezas y a pesar de un complicado terreno de juego tras la lluvia, ambas escuadras querían mostrar sus armas anoche.

Pero el partido se atrasó varios minutos. Problemas con la iluminación, sumado a la tormenta que afectó el campo y las condiciones para el juego que comenzó pasada la hora.

El obligado era el Santa Tecla. Los de Rubén da Silva salieron humillados del Quiteño en la primera fecha, regalaron espacios y no pudieron desplegar el juego con el que los tecleños asombraron el torneo pasado.

La apuesta tecleña es clara. Con Erick Rivera en ataque, el equipo busca los espacios por las bandas y tratando de encontrar en el atacante la efectividad que tanta ansiedad genera en el múltiple campeón del fútbol salvadoreño.

El Metapán, por su parte, trataría de descantarse por la propuesta ofe nsiva que el español Juan Cortés ha desarrollado a lo largo de los últimos meses al frente de los caleros, que anoche no encontró respuesta en la práctica y terminó evidenciando la falta de tino y errores que en Santa Tecla le costaron el resultado a los visitantes.

OFENSIVO

El Santa Tecla tuvo su premio y pasó por encima de un ineficiente Metapán. Al “Polillita” le salió todo y volvió a mostrar su mejor versión.

Los locales encimaron desde el primer minuto al calero. Cuando los visitantes no conseguían salir de esa olla de presión, fue cuando el Tecla lo lastimó.

El primer gol llegó sobre 38 minutos tras una contra que el delantero centro Erick Rivera hizo efectivo y el festival tecleño comenzaba.

Cornejo era uno de los jugadores que por banda no se cansó de sdesbordar y generar explosividad por la banda. El Metapán tenía problemas y nunca logró acomodarse al ritmo de su rival y a la velocidad de la cancha, con todo en contra.

Rubén Da Silva sabía que ahora su equipo tenía que apretar la salida, ampliar el campo y ser directo en ataque para aprovechar los espacios y generar llegadas al contragolpe.

Lo consiguió. En el segundo tiempo, los colineros no perdieron mucho tiempo y sobre 52 minutos Walter Torres aprovechó los espacios y el error defensivo para anotar el 2-0 y daba la intención que el marcador iba a aumentar la cuenta.

Ni Diego Coca ni Walter Chigüila encontraban la clave para desarmar al rival y lejos de dedicarse a generar espacios, y tenían que volcarse en labores defensivas porque adelante tampoco había mucho que hacer y los atacantes tenían que apoyar pero la falta de costumbre les pasó factura.

Al 63' un golazo de Eduardo Rodríguez desde fuera del área acabó con las ilusiones de los metapanecos. El disparo colocado sobre el poste derecho de Pleitez, desubico al guardameta y sirvió para el 3-0 definitivo.