Santa Tecla hace oficial el fichaje de Rodrigo Rivera

El Santa Tecla anunció hoy a través de sus redes sociales la contratación del volante nacional Rodrigo Rivera, procedente del Alianza, para la temporada 2018-2019.

Rivera, que cumplió este mes 26 años de edad, se une así al plantel periquito luego de militar por tres temporadas con el actual bicampeón nacional. Al mediocampista se le venció su contrato y el equipo capitalino no mostró interés en renovarlo.

Será el tercer equipo en primera división donde militará el volante de Ciudad Arce, luego de debutar en las filas del Juventud Independiente de San Juan Opico. Con los arqueológicos jugó 72 partidos y anotó cinco goles, mientras que en el Alianza alzó tres copas de liga y jugó 107 partidos, anotando siete goles.

El mediocampista originario de Ciudad Arce será el quinto refuerzo del equipo periquito para la nueva temporada. Antes habían sido confirmados el ex atacante albo Gustavo Guerreño, el volante nacional Jairo Henríquez (ex Municipal Limeño) y el lateral derecho Diego Chávez (ex Dragón). También se suma el volante zurdo Kevin Santamaría, ex del Suchitépequez de Guatemala.

Además, el departamenteo de comunicaciones de los tecleños confirmó que el próximo viernes, a partir de las 11:00, de la mañana será presentado en el Club Tecleño el técnico de origen argentino Cristian Lionel Díaz.