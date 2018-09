“Santa Tecla no es un equipo de cantón”

Lección aprendida, a un alto costo. Santa Tecla, actual líder del Apertura 2018, ofreció hoy detalles del traspaso del paraguayo Gustavo Guerreño al club Melipilla de la segunda división chilena y su presidente, José Vidal Hernández, dejó en claro que esta situación ha hecho que de una vez por todas cambien su política a la hora de vender o ceder jugadores.

Después de la salida de Roberto Domínguez, a quien el Vancouver Whitecaps de la MLS fichó sin indemnizar al Santa Tecla, el equipo perico "avivó" con Guerreño y Vidal Hernández aseguró que a partir de hoy todo se hará siguiendo la vías adecuadas.

"Se acabó. Santa Tecla avivó después de esta experiencia. Cualquier jugador que venga tendrá que seguir los canales con la institución. Sostenemos como algo sacramental que no nos pondremos hostiles si un jugador se va a otra liga donde tenga mejores prestaciones, siempre y cuando se respeten las formalidades de los canales. Si pedimos $40 mil o $100 mil, o si se va libre... esa será decisión de esta directiva, si se respeta el canal adecuado", externó Vidal Hernández.

José Vidal Hernández, presidente de @santateclafc

''Santa Tecla es una institución nueva pero no es un equipo de cantón''.

El pope de los pericos confirmó que en el caso de Guerreño incluso iniciaron trámites de denuncia por abandono de trabajo en la FESFUT, en el Ministerio de Trabajo y en Migración, pero darán por terminado eso después que el Milipilla abonó $30 mil por su traspaso.

"El daño que nos hizo fue grande. ¿le tenemos que aplaudir? Claro que no. Por Guerreño nos pagaron $30 mil, pretendíamos algo más por los daños colaterales y accedimos a lo que ellos ofertaron al final. Ya se envió el finiquito, la transferencia la tendrán el fin de semana", mencionó Vidal.

AVISO PARA LOS QUE SE QUEDAN

"Estamos cansados de que un jugador se vaya del Santa Tecla reclamando y de forma caprichosa. Cometimos esa situación imperdonable y es parte del aprendizaje. Un jugador con contrato vigente ya no se puede ir, ya no seremos flexibles. Solo esperamos que se respeten los canales y no haya una actitud caprichosa", agregó Vidal Hernández.

El presidente tecleño pidió respeto para el equipo y aseguró que no son un "equipo de cantón".

"Nos ven como una institución nueva. Crecí en la zona rural y jugué en torneos cantonales, pero Santa Tecla no es un equipo de cantón para que lo tomen de esta manera", reclamó el directivo.

"El caso de Dominguez nos dejó enseñanza. Pudimos haber complicado (su salida) pero había un acuerdo con Fesa y lo ajustamos. Se necesita una distribución equilibrada en la formación del jugador".

Vidal Hernández mostró su molestia con Guerreño porque se expresó mal del fútbol nacional y del Santa Tecla.

"Guerreño fue una persona en la que confiábamos mucho, iba a tener protagonismo importante en el club. Cuando dijo que habló con el presidente es falso, el presidente de esta institución soy yo y conmigo jamás habló. Tal vez lo hizo con otro directivo. En el fondo no lo culpo, si no a su representante que le hizo creer al otro club que lo llevaría gratis y no fue así. El jugador se dejó llevar por el entusiasmo y porque le dieron 'paja'. Para sentar un precedente activamos las alarmas de respeto", agregó.