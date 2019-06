Santa Tecla ofrece contrato por tres torneos a Ricardinho

Luego de que se hiciera oficial de parte de la dirigencia de Metapán que el brasileño Ricardo Ferreira no seguirá en las filas caleras, el presidente de Santa Tecla, Guillermo Figueroa, aseguró que en las próximas horas velarán porque Ferreira firme un contrato por tres torneos con los pericos.

"Ya tiene el aval del técnico de Santa Tecla. Solo estábamos esperando la decisión de Metapán", dijo Figueroa en charla con EL GRÁFICO.

En su caso, el brasileño dijo que en las próximas horas se tiene que confirmar su regreso a Santa Tecla. Ferreira se fue de las filas tecleñas en el Clausura 2019, debido a que el ex timonel de ese plantel, el argentino Cristian Díaz, lo dedcratara de sus planes.

Los otros casos

Por otra parte, Figueroa dijo que siguen esperando trámites de Bryan Tamacas con su ex equipo, Luqueño, de Paraguay, para poder fichar nuevamente a ese zaguero, quien ahora está con la selección mayor.

Pero no es tan fácil para Tamacas. De acuerdo con el propietario de su pase, Selvin Díaz, Luqueño está solicitando más de $25,000 para liberarlo. "Entendemos que Tamacas está haciendo gestiones con este equipo Paraguayo. Pero nosotros no podemos pagar esa cantidad. Si Bryan no queda habilitado por Luqueño no va a poder jugar en ninguna parte (en los próximos seis meses)", expresó Figueroa.

Desde enero de este año, Tamacas se unió a las filas de Luqueño. Solo jugó tres partidos entre enero y febrero. Luego acordó su renuncia con el guaraní.

Por su parte, en el caso de Roberto Domínguez, Díaz aseguró que aún no hay nada en concreto que vaya a ir a Santa Tecla. Indicó que hay dos ofertas para el zaguero fuera del país. En las próximas horas podría quedar definido ese caso. Domínguez es otro de los jugadores que actualmente está con la selección en la preparación para Copa Oro de este mes.