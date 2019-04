Santa Tecla programará partido en la UES este miércoles por la noche

La dirigencia del Santa Tecla FC confirmó este martes, por medio de su presidente, Guillermo Figueroa, que recibió la carta de autorización por parte de las autoridades de la Universidad de El Salvador (UES) para utilizar su complejo deportivo como sede para lo que resta del torneo Clausura 2019.

Su cambio de estadio es a raíz de que ya no podrá utilizar su recinto inicial, Las Delicias, por los trabajos de remodelación que iniciaron ayer en el inmueble tecleño.

Figueroa indicó que “hace una media hora he recibido el documento que nos avala para utilizar el estadio de la UES, por lo que ya enviamos ese documento a la liga a fin que se entregue a la FESFUT para que nos pueda programar este miércoles a las 7:00 de la noche nuestro partido de la jornada 13, ante Isidro Metapán”, destacó el dirigente tecleño.

Sobre los precios a cobrar en su partido ante los jaguares, el actual presidente de la Primera División admitió que “como aún no estamos familiarizados con la logística de las taquillas en ese estadio me parece que no habrá problemas en seguir cobrando los precios que teníamos en Las Delicias, por lo que se cobrará $4 la entrada general, la cual tendrá la promoción de dos boletos por el precio de uno, $7 y $15 la tribuna”, acotó.

Figueroa señaló que no habrá necesidad que la comisión revisora de escenarios deportivos de la Federación inspeccione el estadio universitario ya que “es un estadio ya aprobado por la liga y por la misma FESFUT en torneos anteriores, se ha enviado la solicitud de revisión por simple formulismo pero reconocemos que el estadio está apto para jugar un partido de la primera división, por lo que no vemos que haya inconvenientes de último momento”, aseguró.