Santa Tecla programará su partido ante Alianza en el Cuscatlán

Santa Tecla obvió programar este lunes por la tarde en la reunión de costumbre de la primera división el partido de liga que debe sostener ante Alianza para este fin de semana en el inicio de la segunda vuelta de la primera fase del torneo nacional por dos motivos: primero por razones financieras para utilizar el estadio nacional Las Delicias y segundo por no tener definido aún su sede para lo que resta del campeonato nacional.

Eduardo Amaya, presidente de la directiva de Santa Tecla, explicó a Deportes LPG los motivos que detienen al equipo periquito programar dicho partido por el momento en su sede natural y buscar el estadio Cuscatlán como la mejor alternativa que posee para jugar los dos juegos que le restan como local para finalizar la primera fase de la liga nacional.

"El motivo por el cual aún no hemos programado este lunes el juego ante Alianza es porque posiblemente jugamos ese partido en el estadio Cuscatlán", confesó el dirigente tecleño a este rotativo.

El dirigente del equipo tecleño añadió se está "haciendo las gestiones con EDESSA para trasladarnos a jugar de local al estadio Cuscatlán como alternativa que tenemos a raíz que no podemos utilizar por el momento el estadio Las Delicias mientras no firmemos el convenio con el INDES para utilizar dicho escenario deportivo", aseguró el presidente de Santa Tecla.

Según el dirigente del equipo tecleño, las pláticas con el INDES se están llevando en "buenos términos".

"Hemos hablado en magníficos términos con el presidente del INDES, sobre la conveniencia de firmar dicho convenio, la verdad han sido conversaciones abiertas y sinceras con el señor Yamil (Bukele) para que Santa Tecla pueda jugar en Las Delicias, eso incluye el uso total de las instalaciones en lo que resta de este año sin costo ya que entra en juego el patrocinio del INDES que nos han ofrecido, pero tenemos el inconveniente que no podemos hacerlo hasta que se aclare el tema entre la FESFUT y el INDES donde se nos ha explicado que mientras no haya un acuerdo para que la FESFUT autorice que el INDES pueda patrocinar a los equipos profesionales del país (eso significa anuncios dentro del estadio y el logo y nombre del INDES en nuestros uniformes) no podemos firmar el convenio y jugar en Santa Tecla", dijo.

"Eso significa un costo para el equipo de unos $1,500 cada vez que lo utilicemos, ese fue el costo que debimos pagar para poder jugar el pasado sábado ante el AD Chalatenango por la liga ya que el INDES nos solicitó firmar el pasado jueves el convenio o asumir los costos para utilizarlo. Al final decidimos cancelar los costos por jugar porque no podíamos hacer el cambio ante la FESFUT y decidimos mejor esperar a que se arreglen las cosas entre el INDES y la FESFUT por ese tema", aclaró.

ALTERNATIVA

El dirigente de los tecleños recalcó que no existe diferencia alguna con el INDES sobre poder firmar dicho convenio y utilizar el estadio Las Delicias, sin embargo, mientras exista el litigio entre el Instituto de los Deportes y la FESFUT tienen que buscar alternativas.

"mientras existan esas diferencias de autorización entre INDES y la FESFUT por el patrocinio solicitado debemos buscar una alternativa para jugar la liga y hemos encontrado por el momento el eco en EDESSA para jugar en el Cuscatlán ya que el costo por su utilización (sin la utilización de la energía eléctrica para jugar de noche) es menor ($500 por juego) que el costo a pagar con INDES", aseguró.

Amaya aclaró que tienen hasta miércoles -como fecha límite- para programar el partido contra Alianza.

"Tenemos hasta el miércoles como fecha límite para programar el día, lugar y hora para el juego ante Alianza, falta solamente recibir la notificación de EDESSA para confirmar el juego ante Alianza en ese estadio; no descartamos incluso programarlo para el sábado por la tarde ya que sabemos que Alianza tendrá su compromiso internacional la próxima semana", destacó Amaya.