Santa Tecla sigue en línea

El Santa Tecla sigue con sus trabajos de activación para el plantel de jugadores bajo la coordinación del preparador físico, el argentino Juan Gilardo, quien desde hace 15 días implementa un plan de acondicionamiento para mantener a los jugadores con rutinas de trabajo.

De acuerdo con el especialista, el cuerpo técnico considera oportuno que en este encierro por la cuarentena el plantel pueda tener un trabajo especializado desde cada y monitorear a los jugadores sobre cualquier inquietud. Debido a la ansiedad y según han confesado otros preparadores físicos, los futbolistas pueden estar ya con sobrepeso, por lo que es necesario una orientación.

"La idea es acompañar a los jugadores, darles charlas nutricionales también, de estar día a día para ver cómo están. Ellos tienen dudas porque es un caso atípico que nunca han entrenado solos en casa con pocos elementos. La idea es hacer un trabajo con todos y mandarles video para que tengan esa preparación", dijo.

"Queremos ganar tiempo trabajando cada uno en su casa. Obviamente no es lo mismo, no está la pelota pero vamos a intentar hacer nuestro máximo esfuerzo. Somos conscientes que los equipos van a sentir esa diferencia y no va a estar igual a como terminaron el torneo pasado", agregó Gilardo.

De esta manera se han implementado sesiones diarias de entrenamiento para el plantel, incluidos los extranjeros quienes desde su residencia se incorporan al trabajo. Si bien es una experiencia diferente, el cuerpo técnico confía en que se mantenga la unidad del grupo y un trabajo especializado en esta cuarentena.

Por su parte, el entrenador Oswaldo Escudero expuso que de momento es un trabajo para mantener la condición física debido a las limitaciones sobre entrenar en grupos en un terreno de juego. "No se puede trabajar lo táctico, por ahora es que los jugadores puedan tener una base. Lo que vamos hacer es transmitir videos de cómo jugaba el Santa Tecla en el pasado para que ellos tengan esa idea de cómo queremos que jueguen".

Sobre el plantel, los pericos ya tienen cerrados los cupos de extranjeros con Yosimar Quiñones, Juan Aimar, Alejandro Dautt y la llegada del colombiano Wilmar Cruz. De acuerdo con el presidente del equipo, Eduardo Amaya, aún falta la incorporación de un volante más el cual podrían hacerlo oficial en las próximos días.