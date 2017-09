Santa Tecla suma 8 expulsados en 11 juegos del Apertura 2017

El campeón Santa Tecla terminó la primera vuelta del Apertura 2017 con ocho jugadores expulsados en los 11 partidos disputados, siendo junto al Municipal Limeño el equipo más indisciplinado del torneo, un honor no muy bien visto por el técnico argentino Ernesto Corti.

El estratega sudamericano admitió que “el tema de las expulsiones nos ha afectado. Siete de las ocho expulsiones han sido de visitante, algunas han sido justas a mi criterio, otras no. Es algo que tenemos que corregir”, destacó.

“Hemos sufrido muchas expulsiones y el único perjudicado al final es el equipo. Trataremos de corregir a fin de no salir más dañado de lo que se ha sufrido”, indicó.

UN TORNEO MUY ROJO

Durante la primera vuelta del Apertura 2017 se sacaron 49 tarjetas rojas a 44 jugadores de los 12 equipos que componen la primera división, ya que cinco de ellos recibieron dos veces la cartulina de expulsión.

Los nacionales Narciso Orellana, de Alianza; Miguel Ochoa Lemus, de Luis Ángel Firpo; y Diego Galdámez Coca, de Municipal Limeño; junto al paraguayo Andrés Insfran, de Municipal Limeño; y el colombiano Alonso Umaña, del benjamín Audaz; son los únicos que han visto más de una vez la tarjeta roja.

“Se ha hablado con los jugadores para que no reclamen, que se concentren a la hora de jugar. Una desconcentración puede generar una acción que al final han terminado en tarjeta roja”, añadió Corti.



“Hemos hablado con todos los jugadores que ya no se puede seguir en ese camino. No todas las expulsiones han sido por protestar, muchas han sido injustas, como la de Aldair Rivera en Pasaquina. Buscamos siempre terminar los partidos con 11 jugadores pero a veces uno pretende hacer las cosas y al final salen otras variables que nos ha complicado a la hora de jugar y terminar completos los juegos”, declaró.

En la última fecha el Santa Tecla sufrió la expulsión de tres jugadores, la cuota más alta que ha brindado a las estadísticas de las expulsiones en el presente torneo.

LISTA ROJA

A continuación las tarjetas rojas recibidas por los 12 equipos de la primera división al finalizar la primera vuelta del Apertura 2017.

EQUIPOS CANTIDAD

Santa Tecla 8

Mpal. Limeño 8

Águila 6

Luis Ángel Firpo 6

Isidro Metapán 4

Pasaquina 4

Audaz 3

FAS 3

Dragón 2

Alianza 2

AD Chalatenango 2

Sonsonate 1



TOTAL 49