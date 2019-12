Santa Tecla toma el último boleto a la liguilla del Apertura

El Santa Tecla consiguió el último cupo a la liguilla del fútbol mayor, con un triunfo apretado de 2-1, remontada incluida, sobre el sotanero 11 Deportivo, aprovechando los tropiezos de Chalatenango y El Vencedor.

Los pericos (sextos) son el último clasificado a la ronda de postemporada. A los colineros los acompañan Alianza, FAS (clasificados directamente a semis), Limeño (tercero), Sonsonate (cuarto) y Águila (quinto).

SE QUEDÓ EL VENCEDOR



El recién ascendido, el cuadro tabudo, goza de una leve ventaja al ser sexto con 29 puntos. Cierra contra el líder Alianza en el estadio Cuscatlán.

Pero Alianza complicó el panorama de los tabudos, con un tanto inicial de Cristian Olivera apenas a los 3 minutos y luego otra diana de Ezequiel Rivas, al 5'.

No se rindió el cuadro visitante y Nicolás Muñoz metió de nuevo en la pelea a los suyos, marcando su diana número 19 en la campaña regular.

Y a los 49 minutos, el Alianza volvió a poner cuesta arriba las cosas a El Vencedor, con un tanto del cafetero Raúl Peñaranda, en un contragolpe liquidado con un tiro raso, ajustado, al palo zurdo de Henry Hernández.

Sobre los minutos finales, los tabudos mostraron que no se rendirían fácilmente y Erick Villalobos, con un latigazo desde fuera del área, recortó y puso las cosas 3-2, pero Larín, instantes después puso el cuarto de los albos.

Después, cuando parecía que el marcador no se movería, Alianza cedió en su zona defensiva y Henry Romero clavó en propia puerta el tercero de los orientales. Estaban 4-3.

TECLA, SEXTO AL LÍMITE



El Santa Tecla está fuera de zona de liguilla en este momento. El equipo de Marco Sánchez Yacuta se ha complicado inesperadamente al encadenar siete juegos seguidos sin ganar.

Para colmo, al primer minuto de juego, los pericos encajaron el 0-1 en pies de Anthony Roque, al minuto de juego, tras un centro de Alexander Hernández despejado por la zaga perica y una volea del 5 ahuachapaneco.

Pero el Santa Tecla, que ya había enviado un balón al palo, consiguió un penalti tras una falta en el área sobre Armando Polo. El cobro efectivo, desde los once pasos, fue autoría del mismo atacante canalero. Con este marcador, los pericos se estaban metiendo a la siguiente fase.

Se la jugó el Perico en el complemento y Álvaro Lizama y Wilfredo Cienfuegos llegaron para darle más verticalidad. Ricardinho, que llegaba de lesión, y Andrés Hernández, juvenil, fueron los sacrificados.

El Tecla halló premio justo en su insistencia y apenas a los 50 minutos Gerson Mayén le dio vuelta a la balanza, gracias a un centro efectivo de Cienfuegos que el 10 colinero conectó de primera.

FORMACIONES :

SANTA TECLA

1 Joel Almeida

20 Andrés Flores Jaco

3 Roberto Domínguez

5 Álex Mendoza

49 Andrés Hernández

17 Kevin Reyes

16 Fernando Quintanilla

10 Gerson Mayén

21 Wilma Torres

22 Ricardo Ferreira

9 Armando Polo

DT: Marco Sánchez Yacuta

11 DEPORTIVO

1 Yimmy Cuéllar

24 Franklin Campos

2 Rómulo Villalobos

3 Alonso Umaña

12 Raúl González

27 Kevin Menjívar

14 Alexander Hernández

5 Anthony Roque

8 Enrique Contreras

19 Joel Turcios

11 Neimer Miranda

DT: Pablo Quiñones



CHALATE, ELIMINADO Y GOLEADO



El Chalatenango no puede especular en su visita al Ramón Flores para enfrentar a Jocoro. Solo la victoria ayuda. Si lo logra, necesita que tabudos y tecleños empaten o pierdan.

Se complicó el Chalatenango: Edgar Cruz, tras un pase de Diego Areco, puso a los 23 minutos el primer tanto de la tarde, mostrando el 9 del Jocoro su efectividad en el área chica. Antes, el Chalate había llegado pero sin acierto. Jairo Henríquez y el jamaicano Craig Foster desperdiciaron frente al marco de Felipe Amaya.

Los jocoreños volvieron a golpear al Chalate, que vio más lejos sus esperanzas de meterse a la siguiente ronda. A los 46 minutos, Edgar Cruz sumó su doblete y volvió a sacar brillo de su zurda, en un disparo potente tras centro del ingresado de cambio Ferdis Hernández.

A los 58 minutos, más problemas en la oncena norteña, luego de que, por doble amonestación, el conjunto de Ramón Sánchez se quedara con un hombre menos, tras la salida de Henry Reyes. De inmediato, Saúl Cabrera e Irvin Valdez entraron como bomberos a buscar diferencias en zona de ataque.

Llegó el descuento y revivió, con uno menos, el Alacrán, con un tanto de Miguel Lemus. Un rechazo de puños de Amaya, a los 72, conectó con el zurdo de los norteños y la pelota entró de forma aparatosa.

Diego Areco condenó al Chalate y sobre los 81 minutos, Diego Areco colocó de penalti el 3-1 en Santa Rosa de Lima. Y Yohalin Palacios, en propia puerta, puso el cuarto para los locales, en los instantes finales.

FORMACIONES :

JOCORO

1 Felipe Amaya

3 David Hernández

30 Carlos del Giorno

20 Christian Portillo

21 Jorge Cáceres

7 Kevin Melara

5 Francisco Escobar

8 Nelson Alvarenga

11 Dixon Rivas

10 Diego Areco

9 Edgar Cruz

DT: Marvin Benítez

CHALATENANGO

25 Yonathan Guardado

16 Luis Arboleda

21 Fidel Jiménez

23 Yohalin Palacios

17 Alexis Ardón

10 Miguel Lemus

15 Henry Reyes

26 Brayan Landaverde

7 Jairo Henríquez

19 José Herrera

22 Craig Foster

DT: Ramón Sánchez



METAPÁN, CON GANE Y SIN MILAGRO

En el caso de Metapán tiene todas las de perder. Su única vía es ganar por goleada sobre Águila. Es poco probable por el buen momento del campeón que llega con racha de ocho partidos de imbatibilidad y estará en en el Barraza.

El partido comenzó trabado y sobre los primeros 20 minutos de juego apenas hubo un tiro de Jomal Williams que pasó cerca del marco del suplente Martín Mejía, mientras que los migueleños apenas consiguieron un córner.

Antes de la pausa para hidratarse, el Metapán encontró el 0-1 en casa migueleña, con un tiro libre bien ejecutado por Marvin Figueroa, quien despertó al jaguar dormido y deprimido y solo la diferencia de gol tenía fuera a los caleros de la liguilla.

FORMACIONES :

ÁGUILA

1 Martín Mejía

21 Marlon Trejo

4 Fredy Espinoza

28 Andrés Quejada

14 Edwin Lazo

12 Santos Ortiz

6 Wálter Chigüila

20 Richard Menjívar

17 Jefferson Polío

81 Robin Borjas

11 Gonzalo da Luz

DT: Santos Rivera

METAPÁN

25 Luis Contreras

5 Moisés Mejía

2 Milton Molina

26 Marvin Molina

21 Marvin Figueroa

23 Cristian Cisneros

24 Jhonny Ríos

15 Fabricio Alfaro

10 Jomal Williams

9 Lucas dos Santos

7 Marvin Márquez

DT: Edwin Portillo



LIMEÑO ESCALA AL TERCERO

La jornada 22 tendrá dos encuentros donde no solo habrá definición de posiciones. El que atrae mucho es FAS - Municipal Limeño. Los tigrillos aseguraron el segundo lugar en su regreso al Quiteño el pasado miércoles.

Los reclamos por un tiro libre al borde del área cuchera originó las amonestaciones exprés de Mario Martínez y Rodrigo de Brito. El FAS se frotó las manos con semejante oportunidad a escasos metros de gol, pero el cobro, sobre la media hora, fue desperdiciada.

Los santarroseños, que sacaban el negocio como visitantes, no se conformaron con el cero a cero y Harold Alas, en una jugada gestada por Clayvin Zúniga desde la zona media, concretó cuando quedó frente a frente con Nico Pacheco.

Respondió el FAS de Memo Rivera, con la llegada de Marvin Aranda, juvenil que se ganó la confianza como revulsivo en la zona derecha, y este relevó en esa zona a Víctor García, de partido gris.

FORMACIONES :

FAS

30 Nicolás Pacheco

20 Ibsen Castro

24 Edwin Cuéllar

5 Eder Moscoso

17 Siliázar Henríquez

9 Víctor García

27 Diego Chavarría

4 Diego Chávez

22 Guillermo Stradella

12 Jeison Quiñónez

16 Bryan Gil Hurtado

DT: Guillermo Rivera

LIMEÑO

25 Kevin Carabantes

16 Mario Martínez

12 Kevin Calderón

27 Rodrigo de Brito

14 Luis Méndez

2 Meyson Ascensio

15 Blas Lizama

10 Yuvini Salamanca

23 Kevin Oviedo

20 Harold Alas

21 Clayvin Zúniga

DT: Manuel Carranza



SONSONATE, CUARTO



En tanto, los sonsonatecos dependen de sí para finalizar terceros. Deben vencer a Independiente de local para dejar rezagados a Limeño o Águila. Si empatan o pierden pueden bajar al quinto lugar, con solo que cucheros y emplumados ganen sus partidos, ya que estos dos lo superan en average de goles.

El Sonsonate, a los 9 minutos, se puso en ventaja ante el Independiente. Julio Sibrián, espigado zaguero, aprovechó un centro desde la banda y de cabeza castigó a Josael Saravia.

El partido, tras el gol cocotero, no carburaba. Los de Rubén da Silva no generaron más presión al rival, salvo las individualidades de David Boquín y Daley Mena, mientras que el cuadro vicentino no encontraba la brújula.

Para el complemento, el Inde, que había tenido un partido sin brillo, sacrificó a Fernando Valladares por Luciano Sanhueza y Marvin Morales entró por el popular Cerveza Monteagudo. Omar Sevilla apostó por hombres que encendieran los circuitos ofensivos de su equipo.

FORMACIONES :

SONSONATE

1 William Torres

5 Carlos Arévalo

22 Julio Sibrián

23 Alexis Montes

14 Jonathan Ruano

12 Henry Alvarenga

8 William Maldonado

10 Jonathan Ramírez

17 Kevin Ayala

9 David Boquín

24 Daley Mena

DT: Rubén da Silva

INDEPENDIENTE

1 Josael Saravia

5 William Canales

4 Carlos Carrillo

12 Tardelis Pena

30 Carlos Monteagudo

24 Camilo Gómez

7 Gabriel Núñez

26 Fernando Valladares

16 Ever Flores

22 Rafael Burgos

9 Luis Canales

DT: David Sevilla