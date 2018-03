Santa Tecla va para arriba

Lee también

Para el Santa Tecla, la clave del triunfo sobre Chalatenango, el sábado anterior, fue saber definir sobre la parte final del encuentro, aunque aceptan que sufrieron de más.“Fue un partido duro, Chalatenango planteó bien el partido, tuvo espacios, salían bien desde atrás, es cierto que nos pusimos adelante el marcador, pero nos costó en defensa, en el segundo tiempo se logró una victoria justa”, manifestó el entrenador Ernesto Corti.Mientras, Gerson Mayén aceptó que la primera mitad no fue la mejor para el equipo en la cancha.“El primer tiempo no fue bueno para nosotros, por un tiro libre y un contragolpe supimos definir, creo que muy relajados entramos, este es un llamado, no podemos tener un primer tiempo así. Contra Águila nos pasó. Ahora también: Chalatenango se paró bien, luego dejaron de presionar y por eso logramos los goles”, explicó Mayén su análisis del juego.