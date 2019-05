Santa Tecla vence al Audaz y es bicampeón de la Copa El Salvador

Santa Tecla ganó al Audaz con un gol del zaguero Geovany Ávila en la final de la segunda edición de la Copa El Salvador que será recordada por jugarse bajo una lluvia intensa y el campo del estadio Mágico González en pésimas condiciones.

El cuadro tecleño cumplió con más esfuerzo del esperado el papel de favorito y se consagró como el bicampeón del torneo copero.

La única anotación llegó al minuto 41 con un remate en el área del central luego de una pifia de Víctor Durán que intentó despejar el centro, pero se fue en blanco y la esférica quedó servida para rematar de frente.

¡Te dejamos el gol de Ávila, con el que Santa Tecla está ganando! ⚽️ pic.twitter.com/tsYEge1Y9B — Deportes Canal 4 (@DC4_TCS) 1 de mayo de 2019

La final de la Copa El Salvador marcó el debut oficial como técnico del uruguayo Sebastián "Loco" Abreu que luego de dirigir este juego pasa a ocupar un lugar especial en la historia del cuadro verdiazul: campeón como jugador y técnico.

En el otro banquillo estuvo el también charrúa, Pablo Enrique Quiñónez, que al frente del Audaz intentó dar la sorpresa, pero el esfuerzo le alcanzó para ser un digno rival.

En los primeros 45 no hubo un claro dominador y destacaron dos ocasiones: la primera fue una mano en el área que el árbitro Francisco Quinteros consideró como no intencional y no pitó el tiro de penalti.

La otra fue la oportunidad del Audaz en los botines de Diego Ascencio, quien perdonó la primera clara ocasión de gol, al entrar al área con balón dominado, pero ante la salida del portero Joel Almeida optó por un disparo potente que se fue arriba de la portería.

Santa Tecla dejó en el camino en penaltis a Alianza para llegar a la final, mientras que el Audaz dejó fuera al Jocoro que antes había despachado al Águila en cuartos de final de este certamen.

Gerson Mayén también mandó un aviso al portero del Audaz.

Cerca Juan Barahona de sorprender en un tiro libre. @santateclafc 0-0 @fantasmasjiboa



Min’11



En vivo por Canal 4 y TCS Go. pic.twitter.com/hu3SCUct17 — Deportes Canal 4 (@DC4_TCS) 1 de mayo de 2019

El partido no llegó a los 90 minutos y el árbitro decidió pitar el final al minuto 85 por la intensidad de la lluvia y las pésimas condiciones del campo del estadio Mágico González que se volvió muy pesado por la acumulación de agua.

En 2017, los tecleños se coronaron en la final copera ante FAS con un gol de Juan Barahona.

ALINEACIONES: