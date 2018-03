Santa Tecla y Dragón golean como visitantes

SONSONATE 1-4 SANTA TECLA

LIMEÑO 0-3 DRAGÓN

<script data-config="//

" src="//

" type="text/javascript"></

script>

<script data-config="//

" src="//

" type="text/javascript"></

script>

<script data-config="//

" src="//

" type="text/javascript"></

script>

Lee también

La jornada 12 del Clausura 2017 concluyó hoy con dos partidos. En el estadio Ana Mercedes Campos, el Sonsonate recivbió al Santa Tecla y en el Ramón Flores Berríos el Limeño hizo los honores al Dragón.Los sonsonatecos sumaron su séptimo partido sin poder ganar, y el segundo de la mano de Ernesto Góchez. En el Oriente, el Dragón debutó con una victoria de la mano del técnico Víctor Coreas.Acá podes ver los resultados completos de esta jornada y la tabla de posiciones: " Estadísticas del Clausura 2017 ".Y aquí podés leer las incidencias de los partidos y ver los goles:El Santa Tecla demostró que está en un ritmo más regular dentro del Clausura 2017 y no tardó en complicar al rival.Los cocoteros entraron al partido nerviosos y al minuto 17 dieron libertad a Daniel Moreno, quien no tuvo contemplaciones y puso el primer gol para la visita.El Sonsonate no encontraba la manera de inquietar a Joel Almeida y la única clara de gol la tuvo hasta el minuto 41, cuando ya casi terminaba la primera parte.Edgardo Mira apareció por la banza izquierda después de una jugada de Zé Paulo y Elman Rivas, y con un disparo raso, cruzado, puso el 1-1.Parecía que el Santa Tecla por fin tomaría las riendas del partido, pero la segunda parte empezó horrible para los locales.Apenas iban 5 minutos del complemento cuando Daniel Moreno burló el fuera de lugar que intentaba la defensa occidental y puso el 1-2.Un minuto después fue Gerson Mayén el que marcó el 1-3, después de una bonita jugada a primer toque de varios de sus compañeros.Parecía suficiente castigo, pero el Sonsonate está definitivamente en un mal momento y se complicó aún más cuando cerca de los 60 minutos vio la tarjeta roja el delantero Ricardo Ulloa, por una falta clara sobre un defensor tecleño.A partir de ahí el partido fue completo para los periquitos. Al 75' nuevamente Gerson Mayén celebró un gol, pero este fue especial, porque fue un golazo de tiro libre. Metió la pelota en el ángulo, desde casi 20 metros.El equipo mitológico llegó a Santa Rosa con otra disposición, impregnada por Víctor Coreas, y no tardó en abrir el marcador. A los 15 minutos, el zurdo Kevin Melara se tuvo fe y de larga distancia sacó un disparo que no pudo contener William Torres y terminó en el 0-1.El Dragón se dedicó entonces a manejar los tiempos, lo cual resultaba difícil ante un Limeño que era bien conducido por Julio César "Rambo" de León.Los cucheros estuvieron cerca de empatar al minuto 37, cuando un disparo se estrelló en el poste de la meta dragoniana y luego Manuel González tuvo que reaccionar rápido para evitar el gol.Soportó el Dragón hasta el descanso y el Limeño tuvo que adelantar filas para buscar el empate, pero dejó descubierta su parte baja.Eso lo aprovechó el cuadro visitante al 56', cuando Cristian "el Pibe" Bautista, recién llegado a la cancha, marcó el 0-2.Antes del gol el técnico Hugo Ovelar ya había metido a Yubini Salamanca para crear más fútbol ofensivo, pero el segundo gol en contra requería medidas más extremas.Una vez encendido el fuego dragoniano ya no hubo nada que lo apagara. Bautista apareció otra vez al 65' y puso el 0-3, ante la frustración del equipo de casa.William Torres; José Valladares, Juan José Hernández, Francisco Jovel, Wálter Guevara; Julio de León, Otoniel López, Fabricio Alfaro, Diego Coca; Enner Orellana y Óscar Móvil.Manuel González; Carlos Monteagudo, Bladimir Osorio, Luis Hernández; Axel López, Óscar Portillo, Jefferson Polío, Kevin Melara, Josielson Silva; Jackson De Oliveira, Georgie Welcome.