Santamaría: "Acá en Perú no han ni pensado en ponernos a mitad de sueldo"

La Primera Liga de Perú pausó su torneo hasta el 30 de este mes, para evitar aglomeraciones en los estadios que puedan desembocar en contagios por coronavirus. Por lo tanto, el volante salvadoreño del Llacuabamba, Kevin Santamaría está entrenando con su equipo hasta que se reanude la competencia

"Esperamos que todo se normalice este 30 de marzo. Nosotros seguimos entrenando", explicó el volante desde tierras incas.

El mediocampista se solidarizó con los jugadores nacionales y extranjeros que militan en la primera división cuscatleca, tras conocerse el acuerdo de la liga de privilegio con relación a pagar solo la mitad del salario a los jugadores mientras el torneo local esté en pausa.

"El salario es con lo que uno mantiene a su familia. Acá en Perú, la federación paró el torneo. Estamos entrenando y gracias a Dios acá en la zona donde estamos no ha habido ningún caso. No hemos dejado de entrenar. Acá no han ni pensado ponernos a mitad de salario. Esto se escapa de las manos de nosotros", dijo el jugador cuscatleco en charla con EL GRÁFICO.



Por otra parte, para el volante cuscatleco, es crucial que los jugadores del circuito mayor acudan este lunes a la reunión entre el presidente de la Asociación de Jugadores, Carlos Carrillo y el presidente de la FESFUT, Hugo Carrillo.

"Hablé con la gente de la asociación. Creo que acá ya todo depende del jugador, de tomar valor e ir a platicar con el presidente de la FESFUT y ver qué solución le da. Uno tiene que esta consciente de que hablando se pueden solucionar muchas cosas. Ahí se va a ver si de verdad quieren hacer algo por los que no cobran y los que van a estar al 50 por ciento de salario", dijo el volante del Llacuabamba peruano.

Santamaría propuso que vaya una comitiva de futbolistas de cada equipo en compañía de Carrillo para hablar con el titular de la FESFUT y así poder aclarar los puntos.

"Acá alo mejor es que vayan cinco representantes de cada equipo con el presidente de la asociación para ir a hablar con el presidente de la FESFUT. Acá uno se va a dar cuenta quiénes quieren y quiénes no. Pero si al jugador no le interesa va a ser complicado", dijo el mediocampista.