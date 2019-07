Santamaría: "No sé dónde voy a jugar"

Lo que Kevin Santamaría anunció lleno de ilusiones, su salida a un equipo de Dubái, quedó descartado en las últimas horas. Por lo tanto, a dos semanas del inicio del Apertura 2019, el volante nacional tendrá que esperar ofertas, sobre todo, del balompié nacional.

En junio pasado, Santamaría se desvinculó de Santa Tecla, que fue su equipo en los últimos dos torneos, debido a que su agente se lo había pedido, para llevarlo a Dubái.

Pese a eso, Santamaría no descarta violver a las filas del equipo tecleño. "Si se da la oportunidad, con gusto, Pero eso es algo que ya deciden ellos. Yo terminé bien con ellos. Siempre, Santa Tecla me trató de la mejor manera. No sé dónde voy a jugar", apuntó el volante nacional.

Por otra parte, Santamaría admitió que ha tenido pláticas con un equipo de tradición acá en el balompié nacional, pero no quiso precisar nombres. Se limitó a decir que esa opción sigue ahí.

"'Quiero ir a un equipo en el que me sienta cómodo. Ahora que ya sé que no me iré, espero tomar la mejor decisión. Quiero seguir con mi carrera. Ojalá se pueda cerrar en un buen lugar", apuntó el mediocampista en charla con EL GRÁFICO