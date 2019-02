Santamaría pedirá la apelación de la tarjeta roja

Kevin Santamaría fue el héroe para Santa Tecla ante el FAS, por la fecha 8 del Clausura 2019, pero no completó el partido, tras recibir una roja por doble amonestación a los 58'.

El jugador adelantó que solicitará a la directiva el apoyo para apelar esa sanción.



"En una falta anterior le dije que no me la habían pitado y me sacó la tarjeta. En ningún momento le dije una palabra ni le mostré la mano. Lo vi y me di la vuelta pero me dijo que me iba a echar. No me gusta pasar esto porque en ningún momento falté el respeto y esperaría que ellos que son autoridad no lo hagan tampoco. Hablaré con el club porque ahí está el vídeo y en ningún momento tuve mal gesto. Es algo injusto y veré si se puede hacer algo para que me quiten la tarjeta roja", dijo Santamaría a El Gráfico.



Sobre el triunfo dijo ante FAS agregó "muy contento y en el camerino lo manejamos bien porque ha teníamos dos meses sin ganar. Para nosotros era complicado proque somos un equipo ganador y el grupo está compenetrado en el trabajo del profesor Cristian Diaz".

"Estamos para pelear arriba, no para estar en un lugar en el que nos encontramos (noveno)".



SOBRE SU DIANA

De la jugada del gol, mencionó "son centros que se manejan en los entrenos, quedó la pelota allí y pude anotar. Sirve para tres puntos. Qué bonito que ahora le pudimos ganar a FAS, hay partidos que se juegan mal pero los tienes que ganar y ahora lo conseguimos. Esperamos seguir con ese rumbo y no permitir que entre otras cosa al grupo".



El próximo partido será contra Águila en Las Delicias. Santamaría espera jugarlo, en caso haya una resolución a favor si apela su equipo. "Esperamos que con el apoyo de nuestra gente se venga otra victoria y ante un buen rival".