Santiago Bueno, el nuevo Piqué del Barça

MONTEVIDEO. El futbolista juvenil uruguayo Santiago Bueno, de 18 años, fue contratado por el Barcelona de España, confirmó hoy en Montevideo Pablo Boselli, su representante."La negociación está cerrada. Ya se firmaron todos los documentos y faltan algunos detalles menores", dijo Boselli, en declaraciones a la radio Sport 890 de la capital uruguaya.Boselli explicó que esta operación "es el resultado de dos años de trabajo", desde que Barcelona se fijó en el jugador, y siguió su evolución para ver si se adaptaba a los requerimientos del club, donde brillan el argentino Lionel Messi, el brasileño Neymar y el artillero uruguayo Luis Suárez."Ellos se fijaron que Santiago tiene características y proyección similar a lo que es (Gerard) Piqué. La proyección parte de que es un chico de 18 años que juega en la selección Sub 20 y que ha hecho todo el proceso desde las selecciones Sub 15", dijo el empresario uruguayo.Para el representante de Bueno, el zaguero uruguayo "técnicamente es muy bueno y es inteligente para moverse en el campo, elementos que llevaron a Barcelona a hacer una oferta concreta a Peñarol", cuyos detalles no se revelaron.Es la primera vez que un futbolista uruguayo pasa directamente desde su país al Barcelona, aunque en julio pasado, Peñarol también colocó en el Real Madrid al mediocampista Federico Valverde, quien ya alterna en la filial del equipo blanco.Santiago Bueno se encuentra actualmente al servicio de la selección uruguaya Sub 20 que participa en el Sudamericano que se juega en Ecuador y viajará a Barcelona inmediatamente después de esa competencia.