Santos Guzmán firmó con Santa Tecla

El vicentino Santos Antonio Guzmán se convirtió en la nueva alta que tendrá Santa Tecla para encarar el torneo Apertura 2020, así lo externó el propio jugador camotero que el próximo mes cumplirá 27 años de edad.

"Firmé la semana pasada con Santa Tecla por un año, la verdad me siento feliz, agradecido con ellos ya que es un reto para mí, prepararme para hacer las cosas bien, es un equipo grande en el país y trataré de aportar mi fútbol y mis goles", destacó el ex jugador de Independiente con quienes jugó solamente ocho partidos a raíz de una lesión que ya superó.

Sobre la manera en que recaló en el plantel del argentino Osvaldo "Pichi" Escudero, Guzmán confesó que "ellos me llamaron primero cuando jugaba con Audaz y ha sido hasta ahora que se me brinda la oportunidad para jugar allí ya que para ese tiempo tenía todavía contrato vigente Audaz", recordó el ex jugador de Águila en el Apertura 2019.

El año anterior fue de vaivenes para el atacante nacional luego de debutar en liga mayor y jugar 76 partidos y anotar 16 goles con Audaz de Apastepeque, equipo que gracias a su olfato de gol logró ascenderlo precisamente ante Independiente de San Vicente hasta que recaló en Águila de San Miguel en el torneo anterior con quienes jugó solo 12 partidos y anotó dos goles.

Tras jugar con Independiente en el torneo anterior su llegada a Santa Tecla le abre de nuevo la oportunidad de recalar en un equipo que ha sido protagonista en la liga.

"Mi reto es aportarle goles a Santa Tecla, más ahora que su goleador histórico (Ricardinho) se ha ido, espero en Dios que se me den los goles, la documentación me mandaron por WhatsApp, lo imprimí, lo firmé y se los mandé", indicó Guzmán.

Sobre lo que piensa el técnico Osvaldo Escudero de su llegada al equipo, el atacante vicentino admite que "por ahora no he logrado comunicarme con él profesor Escudero, solamente con la directiva de Santa Tecla."

Finalmente Santos Guzmán considera que el tema de jugar y entrenar en la cancha sintética del estadio Las Delicias no será problema alguno para su adaptación al equipo periquito.

"Espero no me cueste jugar en cancha sintética, espero acoplarme rápido a su cancha, no creo que sea un problema para mí, ya las lesiones son tema del pasado, estoy bien, esperando solo el día en que digan que volvamos a jugar fútbol y pidiendo a Dios que está crisis pase pronto."