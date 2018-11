Santos Ortiz: “Empatar ante Audaz fue como una pérdida”

En Águila el 2-2 ante Audaz fue un balde de agua fría. Tanto es así que su técnico, Carlos Romero, se fue de largo luego del juego, sin atender a la prensa. Lo incomodó el hecho de que el equipo de Apastepeque le sacó de la bolsa el triunfo que estaba logrando con pizarra de 2-0.

Tras el final del choque, Santos Ortiz, volante migueleño, admitió que el resultado es un sinsabor para Águila, luego de estar ganando por 0-2.

"Estábamos manejando el partido y luego hubo desconcentraciones de nosotros. Creo que cuando estábamos 2-0 nos teníamos que haber cerrado bien. Dos errores en nuestra zaga, dos goles. Esto es fútbol. Ellos jugaron para llevarse el empate, pero nosotros veníamos por la victoria", aseguró Ortiz.

Ortiz apenas y podía digerir el hecho de que a los emplumados se les fue de las manos el resultado.

"Este empate es como una pérdida. Dejamos ir el partido. Tuvimos ocasiones para anotar el tercero, pero no pudimos. Tenemos que estar más concentrados en la parte de atrás. Los dos goles de ellos fueron errores de nosotros. Este empate nos sabe a derrota", apuntó el volante de la representación negro y naranja.

El mediocampista indicó que en Águila dejan de lado la ventaja deportiva por ser terceros. Gracias a ellos podrían pasar a semis con dos empates.

"No estamos pensando en la ventaja deportiva, que con dos empates pasamos. Queda ir al Barraza a ganar sí o sí para el juego de vuelta. No tenemos que estar esperanzado en esa ventaja. Es doloroso esto. Estamos cometiendo errores infantiles. Eso nos está costando los partidos. Hoy, con un 1-2, nos hubiéramos ido tranquilos. Tal vez esto nos ayuda para no dormirnos en casa, este sábado", apuntó Ortiz.