Santos Ortíz: "Nos dejaron a la deriva"

Santos Ortiz cree que se pudo buscar otras alternativas para que el jugador no se viera afectado al no recibir salario por casi tres meses debido a la suspensión del campeonato y la cuarentena en el país. Entiende que el Clausura ya no podía continuar pero que los más afectados son los jugadores porque sólo recibirán salarios por lo realizado hasta el 20 de marzo.

¿Cómo pasas la cuarentena?

Normal, siguiendo las indicaciones del Gobierno para evitar el contagio. Estoy en familia y también tratar de ejercitarnos en casa.

¿Cuál fue el plan de trabajo que les dio el equipo para no perder el estado físico en esta cuarentena?

Antes de darse la última confirmación que se terminaba el torneo, el preparador físico estuvo mandando los trabajos que debíamos realizar cada día para hacerlos en casas. Ya luego finalizó el plan y está a conciencia de cada quién si quería entrenar en casa. Lo que hacemos no es mucho debido a lo limitado del espacio según cada quién. No se puede correr pero tratamos de hacer algunos ejercicios como abdominales, pechadas, cosas similares que nos mantienen un poco en forma aunque no es lo ideal. En lo personal trato de seguir ese trabajo en lo que pueda.

¿Qué pensás de la finalización del torneo y cómo afectará el estar tanto tiempo sin trabajar?

Estoy de acuerdo con lo que comentaron algunos compañeros. En la decisión de finalizar el torneo en un inicio creí que fue precipitado pero a medida que fueron pasando los días se nota que la cuarentena va para largo. Ya viendo esa situación uno entiende que era la opción más viable. Ahora, los mas afectados siempre somos los jugadores porque cobramos hasta el 20 de marzo y vamos a estar mucho tiempo parados sin recibir nada en lo económico. Eso perjudica y también en lo físico y en ese sentido creo que nos dejaron un poco a la deriva los dirigentes. Como están los contratos ahora ya no hay nada legal que uno pueda pelear y toca acatar las decisiones.

¿Aplicarás a la ayuda económica del Gobierno que dará a los que se vean afectados por la emergencia, según lo planteó la Asociación de futbolistas de El Salvador?

No lo había pensado, no estaba al tanto sobre qué se tiene que hacer. Escuché que algunos compañeros iba a buscar asesoría para aplicar. No estoy seguro pero estoy esperando noticias para ver si se puede y veremos si nos incluimos.

¿Han tenido comunicación con la directiva de cara al próximo Apertura 2020?

Desde la última indicación que nos dieron que el torneo iba a finalizar y que ya no íbamos a entrenar ya no nos dijeron nada de parte de la directiva. Tenemos entendido que cuando pase esto tenemos que firmar los finiquitos pero por ahora todo es silencio. Me imagino que pronto tendrán noticias y esperamos que nos presenten la planificación para el próximo torneo.