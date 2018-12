Santos Ortiz terminó contrato con Águila

Uno de los referentes del Águila en los últimos torneos ha sido Santos Ortiz, quien este mes cumple cuatro años de haber arribado al nido. Sin embargo, hoy el volante creativo confirmó a EL GRÁFICO que terminó contrato y aún no tiene claro si renovará o no.

"En este momento ya no tengo contrato con Club Deportivo Águila. En el tiempo que estuve aquí di lo mejor para pelear por un título, aunque a veces las cosas no son sencillas. Si de mí dependiera quiero seguir vistieno los colores de la institución, pero tengo que esperar porque no he platicado con la directiva. Días atrás recibí el comentario de que nos sentaríamos a platicar, pero esa reunión no se concretó. Si no se logra un acuerdo, me tocará cambiar de aires", indicó.

En enero de este año Santos pudo no seguir ligado al Águila y todo por la administración anterior.

"En 2014, cuando procedía del Dragón, firmé un contrato por tres años. Sin embargo, en enero del 2018 me llevé la sorpresa de que la directiva anterior argumentaba que me quedaba un año más. Esto provocó una confrontación interna que no se ventiló afuera porque preferimos resolverlo entre nosotros. Llegué al acuerdo de continuar y cumplir ese cuarto año, pero estaba convencido de que eran tres", explicó Ortiz.

AUSENTE EN LAS DELICIAS

Santos Ortiz fue uno de los ausentes en la semifinal de vuelta ante Santa Tecla, luego de sufrir el miércoles una fisura en una costilla.

"Esa lesión en la costilla me dejó fuera de la convocatoria y no pude viajar a Las Delicias. Me quedé en la casa, siguiendo el partido por el televisor y lo sufrí. Lo que más quiere uno es ayudar a los compañeros, pero no pude estar", analizó Ortiz.