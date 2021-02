Sara Carbonero, esposa de Íker Casillas, operada por recaída de cáncer

Según medios españoles, "la salud de la periodista Sara Carbonero, esposa del exfutbolista Íker Casillas, evoluciona favorablemente y se encuentra animada, con ganas de volver al programa de radio” en el que trabaja.

Su regreso, agregan varios medios, sería pronto: la semana que viene. Mientras tanto, sigue en la clínica Universidad de Navarra, de Madrid, donde, según informa Marca, en cuya emisora trabaja Carbonero, le hicieron una pequeña intervención relacionada con el cáncer de ovarios que padeció hace algún tiempo.

Aunque en sus redes Carbonero no ha hablado de su enfermedad, sí ha publicado que se encuentra "con energía y recuperándose". También ha puesto videos y ha recibido muchos mensajes de sus amigos y seguidores.

Carbonero, de 37 años, informó hace dos años que había sido intervenida de un tumor maligno en los ovarios.

"Esta vez me ha tocado a mí, esa dichosa palabra de seis letras que todavía me cuesta escribir. Hace unos días en una revisión, los médicos me vieron un tumor maligno de ovario y ya he sido operada. Todo ha salido muy bien, afortunadamente lo hemos pillado muy a tiempo pero todavía me quedan unos meses de lucha mientras sigo el tratamiento correspondiente. Estoy tranquila y con la confianza de que todo va a salir bien. Sé que el camino será duro pero también que tendrá un final feliz. Cuento con el apoyo de mi familia y amigos y con un gran equipo médico", escribió en ese momento.

Su enfermedad se presentó unas semanas después de que Casillas tuviera un infarto.